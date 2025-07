Kameruns Präsident Paul Biya tritt im Oktober erneut zur Wahl an. Dies kündigte der 92-jährige Staatschef am Sonntagabend auf X an. Er sei entschlossen, Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu finden, schrieb Biya, der seit mehr als 40 Jahren an der Spitze des zentralafrikanischen Landes steht. Biya wird vorgeworfen, mehrere Wahlen zu seinen Gunsten gefälscht zu haben. Er ist seit 1982 Präsident Kameruns. Die ehemalige deutsche Kolonie Kamerun wurde nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Unabhängigkeit unter britische und französische Verwaltung gestellt. Dies führt bis heute zu Konflikten. Seit 2017 kämpfen Separatisten für eine Abtrennung der englischsprachigen Provinzen.