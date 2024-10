In jedem anderen Land wäre es ein kurzer Fußmarsch von der Ford-Villa zu den Foodtrucks bei der Canteen at Midtown, exakt 500 Meter entfernt. Nicht so in Dearborn, Michigan. Hier entwickelte Henry Ford das Model T, das erste Automobil für die Massen. Damit machte er die USA zum Auto-Land und Dearborn zu dessen Hauptstadt.

Nun durchschneiden Zäune und Straßen den direktesten Weg vom historischen Ford-Anwesen hinüber ins moderne Dearborn, schneller geht es mit dem Auto. In einem Gebäude, das an eine umgebaute Autowerkstatt erinnert, wurde vor Kurzem eine „food hall“ eröffnet. Solche Sammelrestaurants aus mehreren Imbissbuden waren mal eine Eigenheit von Einkaufszentren, sind aber nun ein Gastronomietrend.

Unter einem roten Sonnenschirm sitzen an einem Oktoberabend kurz vor den Präsidentschaftswahlen zwei Frauen und ein Mann Anfang 30 beim Abendessen. Der Mann legt sein Fladenbrot-Sandwich auf eine Serviette. „Das musst du versuchen, das beste Schawarma weit und breit“, sagt er. Spitze sei auch Kunafa. Er deutet auf ein Schälchen mit palästinensischem Gebäck, Frischkäse, Zuckersirup, Pistazien.

Das ist das moderne Dearborn. Die einzige Stadt in den USA, in der die Mehrheit der Bevölkerung Wurzeln im Nahen Osten hat. Irak, Jemen, Syrien, Palästina. Vor allem aber: Libanon. Südlibanon, das an Israel grenzt.

Das macht verständlich, warum die Begleiterin des jungen Mannes an diesem Abend keine Lust hat auf die Leckereien. Sie nennt nur ihren Vornamen: Nadya, 32 Jahre alt, palästinensische Amerikanerin. Sie verhüllt ihr Haar nicht, anders als viele Frauen hier. „Wir leben unseren Alltag. Aber es ist ein täglicher Kampf“, sagt sie. Weil die Verwandten in Gaza und Libanon um ihr Überleben kämpften. Nadya ist eine von 200000 muslimischen Stimmberechtigten in Michigan, die mehr als enttäuscht sind über die Nahostpolitik der US-Regierung.

Das könnte Kamala Harris, Vizepräsidentin und Kandidatin der Demokraten für die Präsidentschaft, den Sieg kosten. Im Swing State Michigan gewann Joe Biden vor vier Jahren gegen Donald Trump mit nur 154188 Stimmen Vorsprung. Eine davon war von Nadya. Bei den jüngsten Vorwahlen hingegen war sie eine von mehr als 100000 Personen, die „uncommitted“ ankreuzten. Eine leere Stimme, aus Protest.

Harris habe Schuld auf sich geladen, weil sie Israel unterstütze, findet die Palästinenserin Nadya

Seither hat sich einiges getan bei den Demokraten, sie haben die Kandidatin gewechselt. Der Krieg hingegen blieb tödlich, mehr als 40000 Menschen sind ihm in Gaza zum Opfer gefallen, mehr als 2000 im Libanon. Harris wird darum Nadyas Stimme nicht erhalten. Trump drücke seinen Hass auf Muslime offen aus, sagt sie. „Aber die Demokraten sind nicht besser. Sie kommen hierher, wenn sie unsere Stimmen brauchen, sie genießen unser Essen, unsere Musik. Aber unsere Leben halten sie für unbedeutend.“ Für Nadya ist ein „Genozid“, was die israelische Politik als existenziellen Krieg versteht, gegen Hamas in Gaza und die Hisbollah-Miliz in Libanon, beide von den USA als terroristische Organisationen eingestuft. Nadya hält sie für legitime Widerstandsgruppen. Wie viele hier in Dearborn.

Harris habe Schuld auf sich geladen, weil sie Israel unterstütze, findet Nadya. So denkt auch Hassan Chami, Chef der Canteen, in der alles Essen „halal“ ist und kein Alkohol ausgeschenkt wird. „Ich kann nicht für eine Kandidatin stimmen, die Genozid an meinem Volk unterstützt“, sagt Chami, und sein tätowierter Bizeps droht sein T-Shirt zu sprengen. Harris bemüht sich, Verständnis zu zeigen für die Palästinenser. Aber sie betont oft auch, felsenfest hinter Israel zu stehen.

Chami sagt, er wolle Taten sehen von der Demokratin. Er ist gut vernetzt in Dearborn, er führt eine Apotheke und eine Jugendorganisation, er hält in sozialen Medien Videovorträge über Männlichkeit und islamische Spiritualität, zwischen Lobpreisungen für Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und Hamas-Anführer Yahya Sinwar, beide inzwischen tot.

Hassan Chami. (Foto: Fabian Fellmann)

Eigentlich steht Chami den Republikanern nahe. Konservative Werte, die Wirtschaft. Aber Trump gibt er seine Stimme nicht: „Er ist mir zu extrem.“ Diesmal will Chami, Schiit, Wurzeln im Südlibanon, für Jill Stein stimmen.

Jill Stein, die Kandidatin der Grünen, dürfte diesmal besonders viel Unterstützung erhalten in Michigan. Ihre Kandidatur hat die Demokraten schon 2016 geschmerzt. Sie machte Hillary Clinton Konkurrenz, die in Michigan mit nur 10000 Stimmen Rückstand auf Trump verlor.

Trump, der Republikaner, sei der einzige, der Iran hart genug angehe, sagt Hassan

Die ideale Protestkandidatin sei Jill Stein, lautet der Konsens in der Runde beim Sonntagsfrühstück im Islamic Center of America. So heißt die größte Moschee der USA. Stein fordert einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. „Und sie ist Jüdin. Damit beweisen wir, dass wir keine Antisemiten sind“, sagt ein älterer Herr libanesischer Herkunft. Die meisten ihrer Familien leben seit Generationen in Dearborn, ihre Vorfahren kamen hierher, um in den Fabriken von Ford zu arbeiten. Sie haben Jahrzehnte der Nahostpolitik mitverfolgt, in denen die USA stets hinter Israel standen. Trotzdem wählten die Muslime in Dearborn immer treu die Demokraten. Diesmal aber ist es anders.

Walid Harb sitzt in einem Büroraum der Moschee, der riesige blaue Diwan erlaubt es, Distanz zu wahren zu Gästen. Viele wollten gar nicht wählen oder den Wahlzettel leer einlegen, andere tendierten zu Kandidaten von Drittparteien, sagt der pensionierte Arzt, Mitglied im Vorstand. Harris hatte sich bemüht, mit muslimischen Wortführern in einen Dialog zu treten. Auch Vertreter der Moschee wollte sie treffen. „Wir haben abgesagt“, sagt Harb. „Wir wollen Taten sehen.“

Bisher zeichnen sich keine Taten von Harris ab, die Muslime in Michigan umstimmen könnten. Sie scheint Dearborn längst aufgegeben zu haben. Um die Stimmen der Afroamerikaner, die sie weniger euphorisch unterstützen als Biden, bemüht sie sich energisch, bald wird sie mit Michelle Obama in Detroit auftreten. In Dearborn hingegen hat sie sich nie blicken lassen, nirgends sind Schilder mit ihrem Namen zu sehen. Mit wenigen Ausnahmen. Über einer Durchgangsstraße prangt ein riesiges Plakat. „Pro-Israel“ sei Harris, steht darauf. Das ist eine Provokation in der Hauptstadt der arabischen Amerikaner. Finanziert von einer obskuren Wahlkampforganisation Trump-naher Geldgeber. Die Trump-Kampagne hat viel unternommen, um die Muslime gegen Harris aufzubringen.

Bei Mohamad El Hajj Hassan musste Trump keine Überzeugungsarbeit leisten. Der schiitische Geistliche redet von Dearborn aus gegen den Einfluss des Iran auf Libanon und die Diaspora an, aus einem Haus voller Trump-Schilder.

Mohamad El Hajj Hassan. (Foto: Fabian Fellmann)

Der Republikaner sei der einzige, der Iran hart genug angehe, sagt Hassan, der einzige, der einen glaubwürdigen Friedensplan habe. Hassan ist noch keineswegs überzeugt, dass seine Landsleute Trump helfen werden. „Wir Araber sind sehr emotional, wir lassen uns vom Moment treiben“, sagt Hassan. Die große Mehrheit der Muslime in Dearborn unterstütze Irans Stellvertreter-Milizen Hamas, Hisbollah und die Houthi in Jemen. Und der Iran wolle verhindern, dass Trump noch einmal an die Macht gelange.

Nadya hingegen sagt, sie sei fest entschlossen, ihre Stimmen nicht den Demokraten zu geben. „Gewinnt Trump gegen Harris, ist das nicht unser Problem“, sagt Nadya. „Das ist einzig und allein das Problem der Demokraten.“