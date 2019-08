4. August 2019, 18:36 Uhr Kambodscha Ideologe der Roten Khmer tot

Einer der führenden Kader der Roten Khmer in Kambodscha ist tot. Wie ein Sprecher des UN-gestützten Sondertribunals in der Hauptstadt Phnom Penh am Sonntag erklärte, verstarb Nuon Chea im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus. Nuon Chea war Chefideologe der Roten Khmer und hinter Diktator Pol Pot als sogenannter "Bruder Nummer zwei" berüchtigt.

Im November 2018 war Nuon Chea zusammen mit dem einstigen Staatschef der Roten Khmer, Khieu Samphan, wegen Völkermordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Beide Männer standen seit 2011 vor Gericht und waren im August 2014 wegen anderer Gräueltaten bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden, unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe waren die Prozesse gegen die einstigen Rote-Khmer-Anführer aufgeteilt worden. Nuon Chea hatte die Gräuel wiederholt bestritten.

Unter der Terrorherrschaft der Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 kamen fast zwei Millionen Menschen ums Leben. Sie starben in Arbeitslagern oder Gefängnissen, wurden gefoltert und hingerichtet oder verhungerten. Diktator Pol Pot starb bereits 1998.