Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) wirft der kambodschanischen Regierung vor, Verschleppung und Versklavung von Menschen durch Cybercrime-Banden absichtlich zu ignorieren. Die Organisation gab in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht an, 53 gefängnisähnliche Siedlungen und Dutzende weitere verdächtige Standorte im ganzen Land entdeckt zu haben. Die Betroffenen würden sich als gefangen in einem Albtraum beschreiben, so AI-Generalsekretärin Agnes Callamard. AI erklärte, ihre Ergebnisse hätten ein „Muster staatlichen Versagens“ offenbart.