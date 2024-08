Um auch nur einen Teil ihrer Wahlversprechen in die Tat umsetzen zu können, müsste Harris allerdings Mehrheiten in beiden Kongresskammern finden. Doch dafür stehen die Chancen nicht besonders gut. Im Senat halten die Demokraten derzeit eine äußerst knappe Mehrheit von 51 gegen 49 Stimmen. Über das Repräsentantenhaus hingegen gebieten die Republikaner, mit 220 gegen 212 Stimmen bei drei offenen Sitzen – eine Mehrheit, die sich allerdings auch nur dann durchsetzen kann, wenn Trumps Parteigänger sehr geschlossen stimmen.

Lange schien es so, als ob die Republikaner eine Mehrheit in beiden Kammern sicher hätten

Bisher konnten sich vor allem die Republikaner auf die Wahlen im Herbst freuen. Am 5. November wird nicht nur das Amt im Weißen Haus vergeben, sondern auch alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 33 der 100 Sitze im Senat. Lange schien es so, als ob die Roten dann eine Mehrheit in beiden Kammern sicher hätten.

In der kleinen Kammer reichen den Republikanern zwei Sitzgewinne, um die Verhältnisse zu drehen. Dabei hilft ihnen, dass Joe Manchin nicht mehr antritt, ein konservativer Demokrat aus West Virginia, dem armen und ländlichen Staat in den Appalachen. Der Sitz wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an die Republikaner gehen. Vor vier Jahren hatten mehr als zwei Drittel der Stimmberechtigten in West Virginia für Trump gestimmt. Der Kandidat der Republikaner, der Gouverneur und millionenschwere Agrar- und Kohleunternehmer Joe Justice II., dürfte die Senatswahl den Umfragen zufolge mit großem Vorsprung gewinnen.

Einen zweiten Sitzgewinn erhofften sich die Republikaner in Montana, wo der Demokrat Jon Tester zur Wiederwahl antritt. Mit dem Segen aus Mar-a-Lago greift ihn dort Tim Sheehy an, ein früheres Mitglied der Spezialeinheit Navy Seals. In Umfragen führt Sheehy bisher, doch inzwischen wurde ruchbar, dass sein Flugunternehmen, mit dessen Erfolgen er sich brüstet, Millionenverluste einfährt. Das Rennen gilt als knapp, der viel beachtete Cook Political Report zählt es zu den völlig offenen Wahlkämpfen, den sogenannten „toss ups“, so gut vorherzusagen wie ein Würfelwurf.

Harris hat den Umfragerückstand auf Trump wettgemacht und ihn teilweise überholt

Umso mehr gilt das, seit die Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen wieder im Aufwind sind. Die Unbeliebtheit von Joe Biden hatte die Chancen der Kongresskandidaten der Demokraten belastet – nicht zuletzt mit dieser Begründung hatte Nancy Pelosi, frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, den alternden Präsidenten zum Rückzug gedrängt. Die Euphoriewelle, auf der die neue Kandidatin Kamala Harris seither reitet, wirkt sich nun auch auf die anderen Kandidaten der Demokraten aus.

Nachdem Harris den Umfragerückstand auf Donald Trump wettgemacht und ihn teilweise überholt hat, weist The Hill etwa die Chancen der Republikaner auf einen Sieg in der großen Kammer etwas tiefer aus als zuvor – mit noch 56 Prozent statt vorher 61 Prozent. Wie andere Publikationen auch hatte The Hill das Modell einen Monat pausiert, um die Wirkung von Bidens Abschied aus dem Rennen abzuschätzen.

Den Demokraten hilft, dass Harris die weibliche Wählerschaft besser mobilisieren dürfte

Für die Mehrheit im House dürfte der Ausgang in einer kleinen Minderheit der Distrikte entscheidend sein, wie auch bei der Präsidentschaftswahl. Dazu zählt der Cook Political Report 70 Sitze; 39 davon sind jetzt von Demokraten besetzt. Dabei hat die Partei von Kamala Harris gute Chancen, zwei rote Sitze zu holen, einen dank einer Neuordnung der Wahlkarte in Alabama, einen zweiten in New York – die Republikaner hingegen müssten alle Sitzgewinne in jenen 22 Rennen realisieren, die als offen gelten.

Den Demokraten kommt zugute, dass Kamala Harris die weibliche Wählerschaft besser mobilisieren dürfte als Joe Biden das vermochte. Sie äußert sich sehr deutlich zu Themen wie dem Recht auf Abtreibung, das die Demokraten in zehn Gliedstaaten zum Gegenstand von Abstimmungen gemacht haben, die gleichzeitig mit der Wahl am 5. November stattfinden werden. Das dürfte die demokratische Basis an die Urnen bewegen; bereits werden Parallelen gezogen zu den Zwischenwahlen 2022, bei denen die Republikaner vergeblich auf eine rote Welle gehofft hatten.

Newsletter : SZ am Morgen & Abend Lassen Sie sich morgens von SZ-Autorinnen und -Autoren in den Tag begleiten - und gewinnen Sie abends rasch den Überblick über die Themen des Tages. Dazu präsentieren wir unsere besten Digital-Reportagen, Podcasts und Leseempfehlungen. In unserer ...

Inzwischen spüren die Demokraten wieder einen derart positiven Trend, dass Senator Chuck Schumer am Parteikongress in Chicago eine Wunschliste aufzählte. Die Partei werde das Mandat in Montana verteidigen, ebenso zwei angegriffene Sitze in Ohio und Arizona. Gelinge es der Partei so, 50 Sitze zu halten, hätte sie mit dem Vizepräsidium den Stichentscheid, führte Schumer aus. Dann werde er den Filibuster abschaffen, eine Regel im Senat, die eine Mehrheit von 60 Stimmen für viele Gesetzesänderungen erfordert und viele alte Träume der Demokraten blockierte. Eine Änderung würde es erlauben, eine Wahlrechtsreform zu beschließen, um Einschränkungen in konservativen Staaten rückgängig zu machen.

Nicht zuletzt könnte sich Kamala Harris dann auf den Senat verlassen, um ihre Wahlversprechen umzusetzen.