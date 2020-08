Kommentar von Christian Zaschke

Es ist in dieser Woche deutlich wahrscheinlicher geworden, dass im Jahr 2024 erstmals eine Frau an der Spitze der Vereinigten Staaten steht, und dass diese Frau eine Person of Colour sein wird. Dass dieser Satz keine Spinnerei ist, sondern die Realität beschreibt, ist mehr als außergewöhnlich. Nun war es sicherlich keine Überraschung, dass der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sich für Kamala Harris als seine potenzielle Vizepräsidentin entschieden hat. Die Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters hatte seit langem als Favoritin gegolten. Aber jetzt, da Biden es tatsächlich getan hat, scheint es, als müssten sich viele Menschen in den USA erst einmal in den Arm kneifen, um sicherzustellen, dass sie das nicht geträumt haben. Eine schwarze Frau könnte schon bald Vizepräsidentin sein? Und dann, aller Voraussicht nach, vier Jahre später als aussichtsreiche Kandidatin ins Rennen um das höchste Amt einsteigen?