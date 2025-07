Die frühere US-Vizepräsidentin meldet sich kurz zurück, aber nur, um den Verzicht auf eine Kandidatur bekannt zu geben. Damit lässt sie sich zugleich ein Hintertürchen offen.

Immerhin hat Kamala Harris jetzt überhaupt mal wieder etwas gesagt, wenn auch nur, dass sie weiterhin das zu tun gedenkt, was sie seit ihrer Wahlniederlage im vergangenen November tut. Nämlich so gut wie nichts. Jedenfalls nichts Öffentliches in ihrer Rolle als eben noch Anführerin der Demokraten in Amerika. Sie habe entschieden, sich im kommenden Jahr nicht um das Amt der Gouverneurin von Kalifornien zu bewerben, teilte Harris in einem Statement mit.