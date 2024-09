Von Boris Herrmann

Es geht auf drei Viertel elf zu im „Wicked Willy’s“ in Manhattan, und die Stimmung könnte kaum besser sein. In der Bar in der Bleecker Street haben sich gut und gerne 100 New Yorker versammelt, um gemeinsam die TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten zu schauen. Die Decken sind niedrig, die Pommes fettig, auf einem kleinen Tisch im Eingangsbereich steht ein schwarzes Festnetztelefon, das fast den ganzen Abend durchklingelt. Natürlich nimmt niemand ab, alle beschäftigt.