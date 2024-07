Von der roten Seite kommt derweil ein neuer Wahlwerbespot, der sich ebenfalls mit dieser Frau beschäftigt. Er endet mit dem Slogan: „This November: Vote Republican. Stop Kamala“. Das klingt, als hätte Joe Biden längst aufgegeben und den Versuch, das Weiße Haus zu verteidigen, in die Hände seiner Vizepräsidentin gelegt.

So weit ist es selbstverständlich noch nicht. Der US-Präsident scheint weiterhin fest entschlossen zu sein, sich um eine zweite Amtszeit zu bewerben. Er hat sich vorgenommen, an diesem Wochenende die Stimmung wieder ein klein wenig zu seinen Gunsten zu drehen, mit einem Fernsehinterview beim Sender ABC sowie Kampagnen-Stopps in den Battleground-Staaten Wisconsin und Pennsylvania. Ob das ausreicht, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen.

Allein dass es eine Debatte über ihre mögliche Kandidatur gibt, spricht gegen Harris

Die Was-wäre-wenn-Frage führt jedoch in keinem Fall an Kamala Harris vorbei. Entweder Biden bleibt und sie geht mit ihm als Running Mate in eine Wahl, die nach Lage der Dinge in dieser Konstellation kaum noch zu gewinnen ist. Oder Biden hat doch noch ein Einsehen und erklärt, dass er sich aus dem Rennen zurückzieht. Dann aber werden alle möglichen Szenarien für eine Nachfolgelösung in irgendeiner Weise von Harris handeln müssen. Sie ist die Vizepräsidentin, sie hätte ein Erstzugriffsrecht. Wollte man ihr das streitig machen, bräuchte man sehr gute Gründe. Und wer auch immer die Gründe vorträgt, würde die Partei wahrscheinlich vor eine Zerreißprobe stellen.

Was eindeutig gegen Kamala Harris spricht: dass es überhaupt eine Debatte darüber gibt, ob sie für Biden nachrücken würde. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber deshalb nicht, weil sie sich in ihren rund dreieinhalb Jahren als Vizepräsidentin, gelinde gesagt, nicht durchgängig als Bestbesetzung erwiesen hat.

Kamala Devi Harris, 59, wurde im kalifornischen Oakland geboren, als älteste Tochter einer Krebsforscherin aus Indien und eines Wirtschaftswissenschaftlers aus Jamaika. Ihre Eltern lernten sich auf dem Campus von Berkeley kennen. Ihre Tochter nahmen sie Ende der Sechziger im Kinderwagen zu Studentenprotesten mit. Deren Karriere war steil, ihre Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2020 ein ziemlicher Reinfall. Doch der damals schon recht alte, weiße Mann Joe Biden sah in dieser Partnerin eine Chance. Er machte sie zur ersten afroamerikanischen, zur ersten asiatisch stämmigen und überhaupt zur ersten Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Es begann mit einem großen Versprechen und führte dann bald zur Ernüchterung.

In Umfragen schneidet Harris besser ab als andere mögliche Ersatzkandidaten

Nahezu über die gesamte Amtszeit des Duos Biden-Harris hinweg galt die Vizepräsidentin als die schwächere Hälfte. Am Anfang schien sie ergebnislos nach einem Kernthema zu suchen, dann bekam sie von ihrem Chef die Aufgabe, das mutmaßlich unlösbare Problem an der Südgrenze zu lösen. Sie hatte es auch nicht immer leicht. Zuletzt profilierte sich Harris dann verstärkt in der Abtreibungsdebatte als Vorkämpferin der Frauenrechte. Da konnte sie zwar erstmals seit langer Zeit wieder Sympathiepunkte sammeln. Trotzdem schien das allgemeine Urteil über sie bereits festzustehen: Mit Biden wird es schwer gegen Trump, mit Harris wäre es noch viel schwerer.

Die Zahlen sagen etwas anderes. Drei Viertel der amerikanischen Wähler sind nach einer aktuellen CNN-Erhebung inzwischen der Ansicht, dass die Demokraten nicht mehr mit Joe Biden in die Wahl ziehen sollten. In landesweiten Umfragen liegt der US-Präsident inzwischen rund sechs Prozentpunkte hinter Donald Trump. In einem Szenario, in dem Kamala Harris gegen Trump antreten würde, verringerte sich der Rückstand der Demokraten laut CNN auf zwei Prozent. Bei Ipsos liegt Trump nur einen Prozentpunkt vor Harris. Das ist im Bereich der Fehlermarge und mithin ein Patt.

Gegenüber Biden hat Harris Vorteile in drei entscheidenden Wählergruppen: bei den Frauen, bei den Afroamerikanern und, besonders wichtig, bei den bislang Unentschlossenen. Sie schneidet in den Umfragen aber auch besser ab als andere mögliche Alternativen für Biden wie etwa die Gouverneure Gavin Newsom (Kalifornien) oder Gretchen Whitmer (Michigan). Vor allem ist sie landesweit besser bekannt, was ein entscheidender Faktor sein kann, da zwischen dem demokratischen Nominierungsparteitag im August und der Wahl im November nur 75 Tage liegen.

Die Vizepräsidentin dürfte die Wahlkampfspenden für Biden übernehmen

Nicht zuletzt hätte eine Lösung mit Harris an der Spitze aber auch logistische Vorteile. Als amtierende Vizepräsidentin könnte sie die bereits eingesammelten Wahlkampfspenden für Biden übernehmen. Das wäre mit anderen Ersatzkandidaten wohl nicht ganz so einfach.

Mehrere bekannte Demokraten haben sich zuletzt öffentlich für Harris ausgesprochen. Der Kongressabgeordnete Bennie Thompson sagte dem Portal Axios, sie bei einer Nachfolgelösung für Biden zu übergehen wäre „der Kuss des Todes für die Partei“. Die Washington Post schrieb am Donnerstag: „Die Leute mögen sie wieder, ganz offensichtlich.“ Mit diesem Befund dürften auch die vorbeugenden Attacken aus dem Trump-Lager zu erklären sein.

Was Harris auszustrahlen scheint – gerade im Kontrast zu dem bisherigen Angebot von zwei Männern, die insgesamt 100 Jahre älter sind als sie – ist frischer Elan. Nicht zuletzt die „KHive“-Bewegung zeigt: Sie ist modern, sie hat einen Zugang zur Popkultur, sie kann sogar tanzen. Junge Linke haben endlich mal wieder was zu lachen im Netz, wo sonst nur noch die rechten Trolle feiern.

Karine Jean-Pierre, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, sagte unter der Woche, Präsident Biden habe Kamala Harris als Running Mate ausgewählt, weil „sie in der Tat die Zukunft der Partei ist“. Die entscheidende Frage lautet nun, wie lange die Zukunft noch warten muss.