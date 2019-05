16. Mai 2019, 18:21 Uhr Kalter Krieg Der Mann, der die Welt rettete

Der Computer meldet: Angriff von US-Atomraketen. Statt Alarm auszulösen, schweigt Stanislaw Petrow - und verhinderte 1983 eine Apokalypse. Eine Geschichte von Frieden, deutsch-russischer Freundschaft und Ungehorsam.

Von Christian Wernicke , Oberhausen

Sein Held ist ein kleiner Mann. "Aber er hat Größeres vollbracht als Obama oder Putin," sagt Karl Schumacher und zieht an seiner Zigarette. Der bullige Mann sitzt in seinem Büro in Oberhausen vorm PC, auf dem Monitor klickt er ein privates Foto seines Idols an: "Dieser Mann hat Millionen Menschen gerettet", raunt der 68-jährige Großvater von acht Enkeln, "wäre dieser Stanislaw Petrow nicht gewesen, wir wären überall gestorben - in Amerika, in Russland, in Europa. Ich auch."

Schumachers Geschichte ...