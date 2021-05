Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Caitlyn Jenner also, und angesichts dessen, was in diesem Jahr auf Kalifornien zukommen wird, muss man sagen: Wer denn sonst? Es sind keine Naturkatastrophen, die den US-Bundesstaat an der Pazifikküste bedrohen; vielmehr sind 1,6 Millionen Bewohner der Meinung, dass Kalifornien dem Untergang geweiht ist, sollte der Demokrat Gavin Newsom Ende dieses Jahres noch Gouverneur sein. Es gab genug Unterschriften für eine vorgezogene Wahl, Jenner gilt als aussichtsreiche Gegnerin; ihr Alleinstellungsmerkmal sind nicht politische Positionen oder gar Ideen, sondern, das verriet sie am Mittwochabend dem rechtspopulistischen TV-Moderator und Donald-Trump-Freund Sean Hannity: "Ich bin keine Politikerin."