Eine gute Politikerin weiß, wann sie schweigen muss. Eigentlich nutzt die estnische Premierministerin Kaja Kallas vor allen EU -Gipfeln der Staats- und Regierungschefs die Chance, in die Fernsehkameras und Aufnahmegeräte zu sprechen, um ihre Position deutlich zu machen. Schnörkellos und in geschliffenem Englisch fordert sie meist ein härteres Vorgehen gegen Wladimir Putins Russland und mehr Waffen für die angegriffene Ukraine. Doch am Montagnachmittag wählt die 48-Jährige einen anderen Weg: von der Limousine aus direkt in die Sitzungssäle des Brüsseler Europa -Gebäudes, wo es auch um ihre Zukunft geht.

Obwohl sich Bundeskanzler Olaf Scholz, der Franzose Emmanuel Macron, die Italienerin Giorgia Meloni und die anderen 24 Staats- und Regierungschefs bei ihrem informellen Gipfel (zum Abendessen gab es Seelachs mit Baby-Artischocken und mediterranem Gemüse) nicht auf das Personalpaket einigen konnten: Die Liberale gilt weiter als Favoritin für das Amt der EU-Außenbeauftragten.

In Estland regiert sie seit 2021 – als erste Frau

Der Niederländer Mark Rutte, der wie Kallas zur Parteifamilie der Liberalen gehört und seit 2010 im Amt ist, sagt nach dem Treffen: „Ich rechne nicht mit einer Wiederholung von 2019, als es eine große Tombola war und drei Tage lang alles möglich war.“ Das heißt wohl: Kallas hat gute Aussichten auf diesen Posten, während Ursula von der Leyen weiter beste Chancen hat, ihr Amt als Chefin der EU-Kommission zu behalten, und der portugiesische Sozialdemokrat António Costa das des EU-Ratspräsidenten.

Für Kaja Kallas spricht nicht nur, dass bei der Vergabe der EU-Topjobs Politiker aus Ost- und Mitteleuropa bisher oft übergangen wurden. Gerade in Brüssel ist sie bestens bekannt und vernetzt. 2014 wurde die Juristin ins Europaparlament gewählt, bevor sie als Chefin der liberalen Reformpartei nach Estland zurückkehrte. Anfang 2021 wurde sie als erste Frau Premierministerin.

Bereits vor dem 24. Februar 2022 warb sie dafür, die Ukraine umfassend gegen den Angreifer Russland mit Waffen zu unterstützen. Weil sie unentwegt fordert, Moskau schärfer zu sanktionieren, nennen internationale Medien sie gern „Eiserne Lady“ oder „Frontfrau“. Die Nato-Verbündeten in Europa mahnt sie beharrlich, mehr in die eigenen Armeen zu stecken.

Oft hat sie seither berichtet, wie es sich als kleines Land mit nur 1,3 Millionen Einwohnern an der Seite des riesigen Russlands anfühlt. Oft verknüpft Kallas solche Auftritte mit ihrer Biografie: Ihre Mutter war sechs Monate alt, als die Familie nach Sibirien deportiert wurde. Nur weil ein freundlicher Russe ihrer Großmutter Milch gab, überlebte das Baby die Fahrt in einem Viehwagen. Erst zehn Jahre später, 1959, konnte die Familie nach Estland zurückkehren, wo Kaja 1977 geboren wurde. Nach der Unabhängigkeit 1991 wurde ihr Vater Siim Außen- sowie Finanzminister und führte als Premier die Verhandlungen, damit Estland 2004 der EU und der Nato beitreten konnte – und wurde anschließend EU-Kommissar.

In ihrer Heimat hat Kallas stark an Popularität eingebüßt

Insofern kennt sich Kaja Kallas bestens aus mit europäischer Politik und weiß, dass das Amt der Hohen Repräsentantin für Außen- und Sicherheitspolitik trotz des pompösen Titels wenig glamourös ist. Denn den EU-Verträgen zufolge entscheiden die nationalen Regierungen weiter die außenpolitischen Fragen. Der oder die „High Rep“, wie der Posten im Brüsseler Sprech heißt, leitet vor allem die monatlichen Sitzungen der Außenminister und muss sich bemühen, Konsens herzustellen. Das heißt oft, auf Bremser wie Ungarn zu wirken – und anschließend zu versuchen, nach außen das Bild einer geeinten oder zumindest nicht völlig zerstrittenen EU zu vermitteln.

Traditionell ist die Außenbeauftragte auch Vizepräsidentin der EU-Kommission; zudem sind regelmäßige Teilnahmen an den EU-Gipfeln garantiert. Dass Kallas trotzdem bereit zu sein scheint, sich aus der Riege der Staats- und Regierungschefs zu verabschieden, liegt auch an der innenpolitischen Lage in Estland.

In ihrer Heimat hat sie nämlich stark an Popularität eingebüßt. Im Mai zeigten sich laut dem Meinungsforschungsinstitut Norstat nur 23 Prozent der Befragten zufrieden mit ihrer Arbeit, 67 Prozent waren unzufrieden mit der Regierungschefin. Bei der Europawahl Anfang Juni landete die Reformpartei mit 17,9 Prozent abgeschlagen auf Platz drei – 14 Monate zuvor hatte Kallas’ Partei die Parlamentswahl noch mit 31 Prozent klar gewonnen.

Die Opposition wirft ihr vor, sich vor allem um ihre europäische Karriere zu kümmern

Direkt nach Auszählung der Stimmen warf Oppositionsführer Urmas Reinsalu der Regierung vor, seit mehreren Monaten „gelähmt“ zu sein, wodurch die nationale Sicherheit gefährdet sei. In einem Brief an Kallas und die anderen Parteivorsitzenden ihrer Koalition schrieb Reinsalu dem Fachdienst Baltic News Service zufolge, die Premierministerin würde sich vor allem „um ihre persönlichen Karrierepläne in Europa“ kümmern, anstatt das Land zu führen. So war die Premierministerin monatelang auch als mögliche Nato-Generalsekretärin im Gespräch. Kritik kommt auch von der eigenen Koalition. „Die gegenwärtige Unsicherheit beeinträchtigt die Arbeit der Regierung“, sagt etwa Bildungsministerin Kristina Kallas von der Partei Eesti 200.

Wie nahezu alle europäischen Regierungschefs hat Kallas mit den Folgen des Krieges wie gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise zu tun. Dass ihre Drei-Parteien-Koalition die Ausgaben für Verteidigung erhöht, wird grundsätzlich akzeptiert – doch die in anderen Bereichen nötigen Sparmaßnahmen sind äußerst unpopulär.

Zuletzt sorgten die Rücktritte des höchsten Beamten im Verteidigungsministerium sowie des Armeechefs für Unruhe. Beide begründeten dies mit dem Unwillen der Regierung, weitere 1,6 Milliarden Euro zu investieren, um die estnischen Munitionslager weit genug aufzufüllen, dass sich „potenzielle Angreifer“ abwehren ließen. Ähnlich wie die FDP lehnt die Reformpartei die Aufnahme von Staatsschulden meist ab, doch nach mehr als zwei Jahren Rezession mangelt es an Einnahmen.

Seit einem Jahr belastet sie eine Kontroverse um ihren Ehemann

In ihrer Heimat leidet Kallas’ Ruf weiterhin unter einem Skandal aus dem Sommer 2023. Damals wurde bekannt, dass ihr Ehemann an einem Logistikunternehmen beteiligt war, das nach dem 24. Februar 2022 weiter Güter nach Russland fuhr. Gesetzeswidrig war dies nicht, wie Kallas wütend betonte: Sie habe zudem nichts von den Geschäften ihres Manns gewusst und sei Opfer einer „Hexenjagd“. Da sie ihrem Mann 350 000 Euro für dessen Firma geliehen hat, verstärkte sich aber der Eindruck, Kallas sei zu elitär, um die Nöte der normalen Menschen Estlands zu verstehen. Deren jährliches Durchschnittseinkommen beträgt mit etwa 25 000 Euro ungefähr die Hälfte des deutschen.

An ihrer Eignung für den Posten der EU-Chefdiplomatin gibt es keine ernsthaften Zweifel, auch wenn ihre moskaukritischen Töne die Regierungen in Ungarn und der Slowakei wohl etwas stören dürften. Dass sie eine gute Rednerin und Verhandlerin ist, sich in Details einarbeitet und auch bei Auftritten stets schlagfertig und diszipliniert ist, dürfte ihr ebenso helfen wie die Unterstützung ihres Parteifreunds Emmanuel Macron.

Auf Fragen nach ihren persönlichen Karriereplänen antwortet sie seit Monaten unverbindlich und ausweichend. Typisch war ihr Auftritt in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung und anderen internationalen Medien am Rande der Lennart-Meri-Sicherheitskonferenz in Tallinn. Es sei eine „große Ehre“, dass jemand aus einem so kleinen Land als Option genannt werde. Was sie wolle, spiele keine Rolle: „Jetzt hätte ich gern ein Eis, aber das ist nicht möglich.“ Es seien die großen Staaten, die solch wichtige Personalentscheidungen treffen, sagte sie. Es folgte ein Satz, der den Frust über die innenpolitische Lage nicht verbarg: „Mich mögen vor allem die Journalisten, also die außerhalb Estlands.“