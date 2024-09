Mieten in Ägypten:60 Quadratmeter für 37 Cent

Von Bernd Dörries, Kairo

Mal stand der Vermieter im Treppenhaus und hat ihn angebrüllt, er solle endlich ausziehen, mal hat er ihn vor dem Haus abgepasst. Es gab Schubsereien und auch eine Handgreiflichkeit, bei der ein Zeh von Wahid in Mitleidenschaft gezogen wurde, weshalb der Vermieter zu einem Monat Gefängnis verurteilt wurde. Ausgezogen ist Wahid, der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen will, dennoch nicht – obwohl der Eigentümer seines Hauses im Norden Kairos seit Jahrzehnten nichts am Gebäude gemacht hat, obwohl Wahid selbst ein neues Abwasserrohr verlegen, die Küche und das Bad erneuern musste.