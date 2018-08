23. August 2018, 18:52 Uhr Kairo Ägyptens Totschlagargumente

Mit neuen Gesetzen geht Präsident al-Sisi gegen seine Kritiker im Netz vor - und zwar gegen Islamisten und säkulare Liberale gleichermaßen. Der Vorwurf lautet meist: Verbreitung von Falschnachrichten.

Von Anna Reuß

Das Tora-Gefängnis im Süden der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist nicht nur wegen seiner früheren Insassen berüchtigt. Einflussreiche Muslimbrüder saßen dort ein, aber auch der gestürzte Staatspräsident Hosni Mubarak - wenn auch wesentlich kürzer. Vor allem aber sind es die Haftbedingungen, die so übel sind, dass Häftlinge nur vom "Höllenloch" sprechen.

Seit März wird dort der Dichter Galal al-Behairy festgehalten, weil er einen Liedtext geschrieben hatte. Die Ägypter hätten genug von Präsident Abdel Fattah al-Sisi, heißt es darin. Wegen Veröffentlichung von Falschnachrichten und Beleidigung des Militärs wurde der 28-Jährige zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil zeigt, wie rigoros das Regime seinen Feldzug gegen die freie Meinungsäußerung führt. Regierungskritische Berichterstattung ist gefährlicher denn je in Ägypten, das auf der Rangliste der Pressefreiheit Platz 161 von 180 belegt. Auch der Journalist Moataz Wadnan wird dort seit Februar festgehalten, weil er einen Kritiker al-Sisis interviewte. Auch hier lautet der Vorwurf: Verbreitung von Falschnachrichten.

Mindestens ein Dutzend Menschen wurde in den vergangenen Monaten verhaftet und angeklagt. Unter ihnen sind Journalisten und prominente Regierungskritiker, wie der Blogger Wael Abbas, den Sicherheitskräfte eines Nachts aus dem Bett zerrten. Seither sitzt er in Tora ein. Der Präsident rechtfertigt die Verhaftungen mit dem Schutz der nationalen Sicherheit.

Der Staat geht gegen Dissidenten aus allen Lagern vor, gegen Islamisten und säkulare Liberale gleichermaßen - gegen Oppositionelle, die noch nicht verstummt sind. Vor wenigen Tagen ratifizierte al-Sisi ein neues Gesetz zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. Es dient dem Präsidenten fortan dazu, seinen Kampf gegen unliebsame Meinungsäußerungen im Netz auszuweiten. Die Behörden können Webseiten blockieren, wenn sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die Wirtschaft darstellen. Sogar denjenigen, die solche Seiten besuchen, absichtlich oder versehentlich, drohen jetzt Geld- und Gefängnisstrafen.

Sieben Jahre nach der Revolution sitzen etwa 60 000 Menschen in ägyptischen Gefängnissen

Seit al-Sisi durch den Militärputsch von 2013 an die Macht kam, geht der Präsident gegen Kritiker vor, zunehmend auch gegen Stimmen im Internet. Bereits im Juli gab ihm das Parlament ein neues Werkzeug an die Hand, mit dem er dies rechtfertigen kann. Nun gelten private Nutzer bei Twitter oder Facebook mit mehr als 5000 Followern und Blogs mit großer Reichweite als Medienbetriebe. Die Behörden dürfen sie nicht nur überwachen, sondern die Personen dahinter wegen Anstiftung zum Gesetzesbruch anklagen. Noch sind die Ägypter in den sozialen Medien allerdings nicht verstummt. Schon bevor das Mediengesetz verabschiedet worden war, begannen Hunderttausende Twitter-Nutzer, unter dem Hashtag "Hau ab, Sisi!" gegen den Mangel an politischer Freiheit und dramatisch gestiegene Lebenshaltungskosten zu protestierten.

Die Einschüchterungsversuche treffen nicht nur Journalisten und Intellektuelle. Im Mai wurde die Aktivistin Amal Fathy verhaftet. Gemeinsam mit ihrem Mann arbeitet sie bei einer Menschenrechtsorganisation, die wie viele andere vom Staat gegängelt werden. Der Vorwurf: Verbreitung von Falschnachrichten. Sie hatte in einem Video die grassierende sexuelle Belästigung im Land angeprangert, vor allem die durch Polizisten - und sie warf der Regierung vor, nicht genug zum Schutz der Frauen zu tun.

Der Fall von Mona al-Mazbouh zeigt, dass das Regime nicht nur die Meinungsfreiheit der eigenen Bürger einschränkt, sondern auch die der Ausländer. Die libanesische Touristin hatte bei Facebook ein Video gepostet, in dem sie Ägypten als "Hurensohn-Land" bezeichnet und ebenfalls sagt, sie sei sexuell belästigt worden. Ein Gericht verurteilte sie daraufhin wegen "Verbreitung falscher Gerüchte, welche die Religion und die Gesellschaft untergraben" zu acht Jahren Haft.

Sieben Jahre nach der Revolution sitzen laut Menschenrechtlern etwa 60 000 Menschen wegen fadenscheiniger Anschuldigungen in ägyptischen Gefängnissen. Die meisten sind aus politischen Gründen inhaftiert, darunter viele, die es wagten, das Militärregime und den Mann an der Spitze zu kritisieren. In der Haft schrieb al-Behairy ein Gedicht, das seinen Weg nach draußen fand. Darin greift er die Ernüchterung nach dem Arabischen Frühling auf. "Wir fürchten uns nicht. Wir haben gesehen, wie das Land erwachte und den Pharao niedertrampelte", schreibt er.