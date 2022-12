Die ehemalige EU-Parlamentsvizepräsidentin bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Eine Anhörung vor Gericht findet nun erst am 22. Dezember statt. In dem Gefängnis, in dem Kaili sitzt, soll es einen Streik geben.

Die unter Korruptionsverdacht stehende Europapolitikerin Eva Kaili bleibt mindestens bis zum Donnerstag in der kommenden Woche in Untersuchungshaft. Am Mittwoch hätte entschieden werden sollen, ob sie weiterhin im Gefängnis bleiben muss, der Termin wurde allerdings verschoben. Grund dafür ist ein Streik in dem Gefängnis, in dem Kaili einsitzt, wie ihr Anwalt André Risopoulos der belgischen Zeitung L'Echo sagte. Deshalb habe sie nicht zum Brüsseler Justizpalast gebracht werden können.

Die griechische Sozialdemokratin Kaili sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Sie ist eine von sechs Verdächtigen, die von den belgischen Behörden seit Freitag in dem Korruptionsskandal festgenommen worden sind. In Untersuchungshaft sind auch ihr Freund und der ehemalige italienische Europaabgeordnete Antonio Panzeri.

Bei Hausdurchsuchungen in der Region Brüssel hat die Polizei bislang fast 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Medienberichten zufolge haben die Ermittler in Kailis Wohnung große Mengen an Bargeld gefunden. Dazu sicherte die belgische Bundespolizei Geld in der Wohnung von Panzeri sowie im Hotelzimmer von Kailis Vater.

Detailansicht öffnen Von der belgischen Bundespolizei sichergestelltes Geld aus den Wohnungen der Beschuldigten. (Foto: HANDOUT/AFP)

Die Verdächtigen werden der Korruption, der Geldwäsche und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung beschuldigt. Das Golfemirat Katar soll mit Geld- und Sachgeschenken versucht haben, Einfluss auf politische Entscheidungen im Europaparlament zu nehmen.

Bereits am Dienstag hatte das Europaparlament die 44-Jährige als Vizepräsidentin abgesetzt. Auch andere Abgeordnete sind im Visier der Staatsanwaltschaft und müssen ihre parlamentarischen Ämter ruhen lassen.

Kaili weist über einen ihrer Anwälte die Vorwürfe zurück. "Sie vertritt die Position, dass sie unschuldig ist", sagt ihr Anwalt Michalis Dimitrakopoulos.