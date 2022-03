Die Präsidenten von Syrien und Russland, Baschar al-Assad und Wladimir Putin, auf einem Plakat in Damaskus. Die russische Armee setzt angeblich bereits syrische Freiwillige in der Ukraine ein.

16 000 Freiwillige aus dem Nahen Osten wollen für Moskau in der Ukraine in den Kampf ziehen - zumindest laut Kreml. Unklar ist, ob sie dann nur Kanonenfutter sein werden, oder eine echte Unterstützung für Putins Armee.

Von Dunja Ramadan

In Reih und Glied stehen sie da, Syrer in Regierungsuniform, einige tragen das russische "Z" ("za pobedu", für den Sieg) vor ihrer Brust, einige eine Waffe, andere schwenken die russische Flagge. Alle brüllen sie: "Mit unserer Seele, mit unserem Blut werden wir Dich verteidigen, oh Baschar", auf riesigen Plakaten hebt Putin die Hand zum Gruß, daneben der lächelnde Assad. Dieses Video wird derzeit vom russischen Verteidigungsministerium verbreitet. Die Echtheit lässt sich nicht prüfen, aber die Botschaft ist klar: Das sind nur einige der angeblich 16 000 Freiwillige aus dem Nahen Osten, die für Russland in die Ukraine ziehen werden.