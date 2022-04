Von Christoph Koopmann, München

Spät am Montagabend verkündete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij, wovor er tagelang gewarnt hatte: "Wir können jetzt sagen, dass die russischen Kräfte mit der Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich lange vorbereitet haben." So formulierte er es in einer Videobotschaft auf Telegram. Die befürchtete, die gefürchtete Großoffensive im Osten. In der Nacht meldete die Ukraine zahlreiche Explosionen entlang der östlichen Front. Russland spricht von 1260 Zielen, die man beschossen habe.

Der Gouverneur der Oblast Luhansk in der Ostukraine, Serhij Gajdaj, sagte: "Unsere Verteidiger halten die Verteidigungslinie." Angriffe bei den Ortschaften Rubischne und Propasna habe man abwehren können, die Kleinstadt Kreminna wiederum sei gefallen. Klar ist den Analysten des Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) zufolge jedenfalls: Die Kämpfe in der Ostukraine werden intensiver.

"Die zweite Phase des Krieges hat begonnen."

Wie Selenskij es formulierte, der "Beginn" der "Schlacht", klingt es ein wenig so, als hätte sich um den Donbass Einheit um Einheit der Russen formiert, um jetzt in einer koordinierten Aktion losschlagen zu können - in etwa so, wie sie es zu Beginn der Invasion in die Ukraine am 24. Februar getan hatten. Selenskijs Berater Andrij Jermak trifft es etwas besser: "Die zweite Phase des Krieges hat begonnen", schreibt er auf Telegram. Denn diese neue Offensive ist ein Prozess, der längst läuft und seinen Höhepunkt vermutlich noch nicht erreicht hat.

Begonnen hat der Krieg in der Ukraine vor 55 Tagen an drei sogenannten Kontaktlinien: Von Norden marschierten russische Truppen auf Kiew; von Osten nahmen sie die Millionenstadt Charkiw und die übrige Donbass-Region ins Visier, in der auch die seit 2014 umkämpften Separatistengebiete Luhansk und Donezk liegen; von der annektierten Krim aus stießen sie in Richtung Mariupol und Cherson vor. Im Süden und Osten kamen sie nach und nach voran, doch im Norden steckten die russischen Truppen vor Kiew fest, und das wochenlang.

Ende März gelang es ukrainischen Kämpfern vermehrt, die Russen dort zurückzudrängen. Wenig später begannen russische Truppenverbände, aus der Region um Kiew abzuziehen, unter anderem aus den inzwischen zu Sinnbildern für das Blutvergießen gewordenen Vororten Irpin und Butscha. Allerdings ist das höchstens als Zeichen kurzfristiger Entspannung zu werten. Schon recht früh war zu erahnen, dass die Russen aus dem Norden und damit der Hauptstadtregion abziehen, um sich anderswo neu zu formieren. Oder eher: um anderswo zu unterstützen.

Denn für eine wirkliche Neuformation der Zehntausenden Soldaten an der östlichen Frontlinie von Charkiw im Norden über Luhansk und Donezk bis hinunter nach Cherson haben die Russen weder Zeit noch Gelegenheit. Ständig sind die dort bereits versammelten Truppen in Gefechten gebunden. Seit Beginn des Abzugs ihrer Kameraden aus dem Kiewer Umland bekommen sie lediglich Nachschub an Personal und Gerät - in Massen zwar, aber nur schrittweise.

Ein weiteres Problem an der östlichen line of contact ist, dass dieser Nachschub recht angeschlagen ankommt, wie die Militäranalysten des ISW seit Tagen beobachten. Im Norden haben die Russen schwere Verluste erlitten, sowohl an Truppen als auch an Panzern und anderer Ausrüstung. Die Soldaten, die nach Wochen kräftezehrender Kämpfe verlegt werden, dürften ausgelaugt sein. Berichte darüber, dass die Kampfmoral bei den Russen generell alles andere als überragend ist, gibt es schon länger. Auch das Gerät dürfte nicht mehr in allerbestem Zustand sein.

Insgesamt hat Russland Angaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums von Montag zufolge allein in den vergangenen Tagen elf sogenannte taktische Bataillonsgruppen (BTG) Richtung Donbass verlegt. Als BTG werden beim russischen Militär 400 bis 800 Soldaten umfassende Kampfverbände bezeichnet, in denen mehrere Waffengattungen vertreten sind. 76 dieser Einheiten sollen sich demnach im Osten und Süden der Ukraine befinden.

Doch in der seit Wochen belagerten Küstenstadt Mariupol sind offenbar noch erhebliche Kräfte der Russen gebunden. Einem ranghohen Vertreter des Pentagon zufolge sollen es zwölf BTG sein, andere Quellen berichten von 16 - mehrere Tausend Soldaten jedenfalls, die an den übrigen Frontstellungen nicht helfen können, weil die letzten Verteidiger Mariupols solch enormen Widerstand leisten.

Noch halten sich angeblich 2500 ukrainische Soldaten in Mariupol

Zuletzt sollen sich 2500 ukrainische Soldaten in den Resten der zerbombten Fabrik Asowstal verschanzt haben. Angeblich suchen auch Hunderte Zivilisten bei ihnen Schutz. Die Kämpfer ließen mehrere Ultimaten verstreichen, in denen sie zum Aufgeben aufgefordert worden waren. Am Dienstag kam die vielleicht letzte Warnung der Russen: Wenn die Ukrainer bis zum Mittag aufgeben, kämen sie mit dem Leben davon. Die Alternative ist klar: Keine Reaktion, und die Fabrik wird zerstört.

Wenn Mariupol fällt, werden die dort stationierten russischen Truppen frei für den Kampf um den Donbass. Westliche Beobachter gehen davon aus, dass Russland die Oblaste Donezk und Luhansk in ihren ukrainischen Verwaltungsgrenzen erobern will - ein Gebiet, weit größer als die bislang von Moskau kontrollierten gleichnamigen Separatisten-"Republiken".

Denn bis zum 9. Mai, an dem Russland den Tag des Sieges über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg feiert, will Präsident Wladimir Putin seinem Volk auch in der Ukraine einen Sieg präsentieren. Irgendwie muss er schließlich kaschieren, dass sein Plan, binnen Tagen die Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen, katastrophal gescheitert ist. Doch angesichts der angeschlagenen russischen Truppen und des ungebrochenen Widerstands könnte im Donbass eintreten, was Franz-Stefan Gady, Analyst am Institute for International Strategic Studies, vergangene Woche im SZ-Interview sagte: Die Russen seien zwar numerisch überlegen, doch die Ukrainer hätten "die Chance, zumindest einen Abnützungssieg zu erfechten".