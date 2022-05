Die in Afghanistan regierenden Taliban haben Frauen vorgeschrieben, in der Öffentlichkeit einen Ganzkörperschleier zu tragen. Der Tschadori - eine von Kopf bis Fuß reichende Burka - sei die beste Form der islamischen Verschleierung, hieß es am Samstag in einer Anordnung der Regierung. Mit Ausnahme junger Mädchen und Älterer müssten Frauen ihr Gesicht bedecken, um "Provokationen" bei der Begegnung mit fremden Männern zu vermeiden.Die in Afghanistan häufig blaue Vollverschleierung mit einem Gitter vor dem Blickfeld war bereits unter der Taliban-Herrschaft bis zum Einmarsch des Westens 2001 für Frauen vorgeschrieben. Im Februar hatten die Taliban bereits angeordnet, dass weibliche Regierungsangestellte einen Hidschab tragen müssten. In Afghanistan tragen die meisten Frauen üblicherweise ein Kopftuch als Hidschab.