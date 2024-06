Nach dem angekündigten Rückzug von Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold bekommt Sozialministerin Aminata Touré (beide Grüne) eine neue Rolle. Die 31-Jährige wird zugleich stellvertretende Ministerpräsidentin im schwarz-grünen Kabinett von Daniel Günther (CDU), wie die Grünen am Dienstag bekanntgaben. Wie erwartet wird die frühere Finanzstaatssekretärin Silke Schneider (Grüne) neue Finanzministerin und kehrt nach rund vier Jahren wieder in die Landesregierung zurück. Touré sagte, sie freue sich auf dieses verantwortungsvolle Amt. Das Land stehe vor herausfordernden Zeiten. Die Menschen hätten den Anspruch, gut regiert zu werden. Die designierte Finanzministerin Schneider betonte bei ihrer Vorstellung, sie wolle die Chance nutzen. „Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete.“ Es warte viel Arbeit auf das Kabinett: „Ich bin bereit.“ Die 56 Jahre alte Juristin ist derzeit Präsidentin des Landgerichts Lübeck. Sie gehört auch dem Landesverfassungsgericht an. Schneider war von 2014 bis 2020 bereits Staatssekretärin im Norden, zunächst im Umwelt- und ab 2017 im Finanzministerium. Heinold zieht sich Ende Juli ins Privatleben zurück.