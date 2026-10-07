Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Pläne von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) zum Schutz vor digitaler Gewalt auf den Weg gebracht. Ein Gesetzentwurf, der nun vom Bundestag beraten werden muss, sieht Änderungen im Straf- und Zivilrecht vor, um etwa bereits die Herstellung von durch künstliche Intelligenz gefälschten Nackt- oder Sex-Darstellungen zu verbieten, mit denen Frauen bloßgestellt werden. Betroffene sollen zudem Ansprüche bei der Löschung und Verfolgung solcher Fake-Übergriffe erhalten. Digitale Gewalt sei „wie ein Flächenbrand“, sagte Hubig. Millionenfach kursierten sexualisierte Deepfakes und Voyeur-Aufnahmen im Netz. Digitale Gewalt könne genauso schlimme Folgen haben wie körperliche Gewalt. Mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt werde „Straflosigkeit für Täter im digitalen Raum“ beendet, so Hubig.

Im Gesetzentwurf geht es sowohl um ungewollte echte intime Aufnahmen, etwa aus einer Sauna, als auch um sogenannte Deepfakes, bei denen Menschen quasi durch KI ausgezogen oder beim Sex gezeigt werden. Unter Strafe gestellt werden sollen auch Aufnahmen bekleideter Intimbereiche, wenn sie darauf abzielen, die Körperteile sexualisiert darzustellen. Dabei geht es etwa um Fotos, die ungewollt von Frauen beim Sport in enger Kleidung gemacht werden. Unter Strafe gestellt werden sollen auch Deepfakes, die durch andere schwere Diffamierungen dem Ansehen oder Person schaden, sowie Fake-Accounts, die unter dem Namen einer realen Person solche Posts absetzen.