Die Renten in Deutschland sollen zum 1. Juli dieses Jahres um 4,24 Prozent steigen. Dies führt allein im zweiten Halbjahr 2026 zu Mehrausgaben für die Rentenkasse von gut neun Milliarden Euro, wie aus der am Mittwoch von der Bundesregierung beschlossenen Verordnung hervorgeht. Ab 2027 steigen die jährlichen Mehrausgaben für die Rentenversicherung durch die Erhöhung auf rund 18 Milliarden Euro. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sagte, die gute Lohnentwicklung führe zu einer spürbaren Rentenanpassung, mit der die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck komme.

Für die rund 23 Millionen Rentnerinnen und Rentner bedeutet dies eine deutliche Erhöhung ihrer Kaufkraft. Die Renten steigen damit erneut stärker als die Inflation, die durch gestiegene Energiepreise als Folge des Iran-Krieges bei annähernd drei Prozent erwartet wird.

Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Anhebung ein monatliches Plus von 77,85 Euro. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, die mit dem Rentenpaket 2025 bis zum Jahr 2031 ein Mindestrentenniveau von 48 Prozent sichern.