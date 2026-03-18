Das Kindergeld soll künftig ohne vorherige Beantragung ausgezahlt werden. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums von Lars Klingbeil (SPD), der dafür die Voraussetzungen schaffen soll. Die Regelung soll im nächsten Jahr in Kraft treten. Der Antrag soll voraussichtlich ab März 2027 für neugeborene Kinder wegfallen, bei denen die Eltern für älteren Nachwuchs bereits Kindergeld bekommen, wie das Finanzministerium mitteilte. Ab November nächsten Jahres soll auch für Erstgeborene kein Antrag mehr erforderlich sein.