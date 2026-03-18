Das Kindergeld soll künftig ohne vorherige Beantragung ausgezahlt werden. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums von Lars Klingbeil (SPD), der dafür die Voraussetzungen schaffen soll. Die Regelung soll im nächsten Jahr in Kraft treten. Der Antrag soll voraussichtlich ab März 2027 für neugeborene Kinder wegfallen, bei denen die Eltern für älteren Nachwuchs bereits Kindergeld bekommen, wie das Finanzministerium mitteilte. Ab November nächsten Jahres soll auch für Erstgeborene kein Antrag mehr erforderlich sein.
Funktionieren soll das Ganze durch eine bessere Organisation auf Behördenebene. Nach Angaben des Finanzministeriums könnten nach der vollständigen Umsetzung des Gesetzentwurfs pro Jahr etwa 300.000 Erstanträge auf Kindergeld entfallen. Mit dem Gesetzentwurf befassen sich als nächstes Bundestag und Bundesrat. Das Kindergeld beträgt derzeit 259 Euro im Monat pro Kind.