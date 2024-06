Künftig soll es schwieriger werden, durch eine vorgebliche Vaterschaft ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erschleichen. Hierzu verabschiedete das Kabinett am Mittwoch einen gemeinsamen Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums und des Bundesjustizministeriums. Bei Kindern, die nicht leiblich vom anerkennenden Vater stammen, muss demnach die Ausländerbehörde der Anerkennung zustimmen, wenn dadurch ein neues Aufenthaltsrecht geschaffen wird. Die Standesämter sollen dies künftig kontrollieren. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte, der Trick mit den falschen Anerkennungen koste den Sozialstaat jedes Jahr viel Geld. Nach seinen Worten ist der Gesetzentwurf in engem Austausch mit den Ausländerbehörden und Standesämtern entstanden. Er stelle auch sicher, dass die zahlreichen legitimen Vaterschaftsanerkennungen nicht blockiert oder verzögert würden.