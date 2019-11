München (dpa/lby) - Einer bundesweiten Verschärfung des Waffenrechts steht die Staatsregierung kritisch gegenüber. Streitpunkt ist die Bedürfnisprüfung zum Waffenbesitz, also der Nachweis von Vereinsmitgliedschaft und regelmäßigem Gebrauch der Waffe. "Ich sehe keinen Sicherheitsgewinn darin, auch nach zehn Jahren erfolgreicher Praxis in einem Schützenverein jemanden dazu zu zwingen, mit jeder seiner Waffen jeden Monat mindestens einmal zu schießen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Es müsse eine lebensnahe und unbürokratische Regelung geben.

Natürlich gebe es Schützen, die sich nach einigen Jahren eine neue Waffe kauften, die alte aber als Erinnerung behalten wollten, sagte Herrmann. Er sehe keinen Sinn darin, diese Menschen zu zwingen, mit der alten Waffe einmal pro Monat zu schießen, um sie nicht abgeben zu müssen. Es habe außerdem in der jüngsten Vergangenheit keinen Zusammenhang zwischen Straftaten und Schützen gegeben. Vielmehr hätten Täter Waffen illegal besessen.