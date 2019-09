München (dpa/lby) - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) muss im Frühjahr womöglich sein Kabinett umbilden. Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) strebt an, Landrat von Günzburg zu werden. Er werde kandidieren, sagte Reichhart am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er dementierte aber, dass er sofort seinen Posten im Kabinett räumen wird. Spätestens im Falle seiner Wahl müsste Reichhart jedoch den Ministerrat verlassen. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet, dass der 37-Jährige in seiner schwäbischen Heimat in die Kommunalpolitik einsteigen wolle.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den damaligen Junge-Union-Chef vor gut einem Jahr ins Kabinett geholt und zum Minister für Bau, Wohnen und Verkehr gemacht. Das war eine der großen Überraschungen im zweiten Kabinett Söder. Nicht etwa, weil der Jurist fachlich nicht geeignet wäre, sondern weil er bei der Landtagswahl wenige Wochen zuvor den Wiedereinzug in den Landtag über die Liste verpasst hatte.

Reichhart gilt als eines der größten politischen Talente in der CSU. Er hatte eine der wichtigsten Aufgaben bekommen: die Schaffung von neuem bezahlbarem Wohnraum. Erst vergangene Woche hatten Reichhart und Söder dazu umfassende Pläne vorgelegt.