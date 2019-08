Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt passt sein Verfassungsschutzgesetz der technischen Entwicklung an. Verfassungsschützer sollen danach künftig auch verschlüsselte Kommunikation mitverfolgen können, wenn ein Richter zustimmt, teilte das Innenministerium am Dienstag in Magdeburg mit. "Wir haben die gesetzlichen Regeln so angepasst, dass wir im Grunde genommen weiter das machen können, was wir schon immer machen durften, bevor das Internet kam, bevor Verschlüsselungstechniken kamen", sagte Verfassungsschutzchef Jochen Hollmann am Dienstag in Magdeburg. Das Gesetz muss erst noch vom Landtag beschlossen werden.