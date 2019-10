Magdeburg (dpa/sa) - Beim Lehrermangel ist nach Auffassung von Bildungsminister Marco Tullner (CDU) keine schnelle Lösung in Sicht. Das kurz zuvor angekündigte Volksbegehren für mehr Lehrer nannte Tullner am Dienstag ein "sehr ehrenwertes Bemühen". Es handele sich aber um eine theoretische Diskussion. "Wir haben nicht zu wenig Stellen oder Geld, sondern zu wenig Bewerber", sagte der Minister.

Im vergangenen Jahr seien 1000 Lehrer eingestellt worden und trotzdem habe sich an der Gesamtsituation nichts verbessert. Die Zahl der Lehrer, die in den Ruhestand geht, steige. Zudem gingen viele junge in Elternzeit. Bewerber hätten ganz konkrete Vorstellungen zu den Schulen, an denen sie unterrichten wollten. Das stimme nicht immer mit den Notwendigkeiten überein.