Dresden (dpa/sn) - Sachsen geht mit seinem Ideenwettbewerb für ein besseres Leben auf dem Land in die nächste Runde. Bürger, Vereine, Firmen und Kommunen könnten von Mittwoch an bis Mitte November innovative Konzepte dazu online einreichen, teilte Agrar- und Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Dienstag in Dresden nach der Kabinettssitzung mit. Für die Prämierung der besten Projekte und deren Verwirklichung stehen erneut fünf Millionen Euro zur Verfügung. Dabei gehe es vor allem um Ideen zur Gestaltung des Zusammenlebens und mehr Lebensqualität. "So lassen sich Veränderungen im ländlichen Raum positiv gestalten."