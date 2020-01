Dresden (dpa/sn) - Sachsens Polizei braucht nach Einschätzung von Experten in den nächsten Jahren rund 840 zusätzliche Stellen. Das geht aus dem Abschlussbericht einer Kommission hervor, die Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag im Kabinett vorstellte. Die Stellen sollten demnach im Vollzugsdienst, im IT-Bereich, in der Aus- und Fortbildung sowie in der Verwaltung geschaffen werden. Als Grundlage für ihre Einschätzung hat die Kommission die Ausstattung von den sichersten Bundesländern wie Bayern oder Hessen sowie die aktuelle Personal- und Sachausstattung in Sachsen untersucht. Zudem empfiehlt die Expertengruppe der Landesregierung, jährlich weiterhin 700 Polizeianwärter einzustellen.