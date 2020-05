Als Konsequenz aus den jüngsten Corona-Ausbrüchen in mehreren Betrieben der Fleischindustrie hat die Bundesregierung eine deutliche Verschärfung des Arbeitsrechts für diese Branche beschlossen. Das Kabinett stimmte am Mittwoch einem "Arbeitsschutzprogramm" von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu, das zehn Punkte umfasst und unter anderem Bußgelder von bis zu 30 000 Euro vorsieht - doppelt so viel wie bisher.

Vorgeschrieben wird künftig eine verbindliche Kontrollquote für "Risikobranchen". Geprüft werden soll zudem, wie Unternehmen zu Mindeststandards für die Unterbringung von Arbeitern verpflichtet werden können. In der Fleischindustrie arbeiten viele Arbeitnehmer aus Mittel- und Osteuropa, die teilweise in hygienisch bedenklichen Unterkünften leben. Mehrbettzimmer und gemeinsame Sanitäranlagen gelten aber gerade in der Corona-Pandemie als besonders gefährlich. Künftig müssen Arbeitgeber die Behörden nun über die Wohn- und Einsatzorte ausländischer Arbeitskräfte informieren. Berüchtigt ist die Fleischbranche auch für lange Arbeitszeiten, weshalb eine Pflicht zur digitalen Arbeitszeiterfassung geplant ist.

Besonders weitgehend ist Heils Plan, "Werkvertragsgestaltungen" in fleischverarbeitenden Betrieben und Schlachthöfen künftig zu verbieten. Das bedeutet, dass Unternehmen in dieser Branche Aufträge nicht mehr in Form von Werkverträgen vergeben dürfen, was bislang weit verbreitet ist. Bei Werkverträgen verpflichten sich die Auftragnehmer, gegen Bezahlung ein bestimmtes "Werk" zu verrichten. Gezahlt wird am Ende für das vereinbarte Werk, etwa die geschlachteten Schweine. Wie dieses Werk erbracht wird, ist Sache des Auftragnehmers - in der Fleischindustrie können beispielsweise die beauftragten Subunternehmen selbst entscheiden, wie viele Leute sie wie viele Stunden einsetzen und unter welchen Bedingungen. Heil sprach von einer organisierten "Verantwortungslosigkeit in Sub-Unternehmerkonstruktionen", die jetzt beendet werde.

Ein besserer Arbeitsschutz in der Fleischwirtschaft sei dringend nötig, sagte Heil. Die Missstände seien "unwürdig und gefährlich". Von den Gewerkschaften und den Grünen kam Lob für die Kabinettsbeschlüsse, die Arbeitgeber nannten es dagegen "inakzeptabel", wenn "erfolgreiche Instrumente" wie Werkverträge wegen Verstößen einzelner Unternehmen abgeschafft würden. Auch diese Woche waren neue Corona-Fälle in Fleischbetrieben bekannt geworden.