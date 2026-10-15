Die Drohne schlug am 11. März gegen vier Uhr morgens in das Haus in Goma ein, drei Menschen starben, darunter eine französische Unicef-Mitarbeiterin. Manches spricht dafür, dass der damalige Angriff sein eigentliches Ziel verfehlte: Ganz in der Nähe liegt eine Residenz, in der sich in jener Zeit Joseph Kabila aufgehalten haben soll, der Ex-Präsident der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und einflussreicher Gegner von Staatschef Félix Tshisekedi.
Demokratische Republik KongoEx-Präsident Kabila setzt sich an die Spitze der Rebellen-Bewegung
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Eine neue Koalition möchte in der Demokratischen Republik Kongo Staatschef Tshisekedi herausfordern, notfalls mit Gewalt. Für Donald Trump sind das schlechte Nachrichten.
Von Arne Perras
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