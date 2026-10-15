Ein Mann mit viel Geschichte in seinem Land und großen Ambitionen: Joseph Kabila, 55, in seiner Residenz in Goma.

Die Drohne schlug am 11. März gegen vier Uhr morgens in das Haus in Goma ein, drei Menschen starben, darunter eine französische Unicef-Mitarbeiterin. Manches spricht dafür, dass der damalige Angriff sein eigentliches Ziel verfehlte: Ganz in der Nähe liegt eine Residenz, in der sich in jener Zeit Joseph Kabila aufgehalten haben soll, der Ex-Präsident der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und einflussreicher Gegner von Staatschef Félix Tshisekedi.