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Demokratische Republik KongoEx-Präsident Kabila setzt sich an die Spitze der Rebellen-Bewegung

Lesezeit: 4 Min.

Ein Mann mit viel Geschichte in seinem Land und großen Ambitionen: Joseph Kabila, 55,  in seiner Residenz in Goma.
Ein Mann mit viel Geschichte in seinem Land und großen Ambitionen: Joseph Kabila, 55,  in seiner Residenz in Goma.
Foto: Jospin Mwisha/AFP

Eine neue Koalition möchte in der Demokratischen Republik Kongo Staatschef Tshisekedi herausfordern, notfalls mit Gewalt. Für Donald Trump sind das schlechte Nachrichten.

Von Arne Perras

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Die Drohne schlug am 11. März gegen vier Uhr morgens in das Haus in Goma ein, drei Menschen starben, darunter eine französische Unicef-Mitarbeiterin. Manches spricht dafür, dass der damalige Angriff sein eigentliches Ziel verfehlte: Ganz in der Nähe liegt eine Residenz, in der sich in jener Zeit Joseph Kabila aufgehalten haben soll, der Ex-Präsident der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und einflussreicher Gegner von Staatschef Félix Tshisekedi.

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