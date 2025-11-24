Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will den Einsatz von K.-o.-Tropfen deutlich härter ahnden. Wer Betäubungsmittel für eine Vergewaltigung oder einen Raub nutzt, soll künftig mit mindestens fünf Jahren Haft bestraft werden. „Sexualisierte Gewalt gegen Frauen gibt es in vielen schrecklichen Formen, Vergewaltigungen unter Einsatz von K.-o.-Tropfen sind besonders perfide und gefährlich“, sagte Hubig am Montag. „Die Täter machen ihre Opfer wehrlos und nutzen das niederträchtig aus – im Fall von Gisèle Pelicot ist das auf besonders brutale Weise geschehen.“ Der Rechtsstaat müsse Betroffenen deshalb fest zur Seite stehen und zugleich ein klares Signal an die Täter senden: „Diese Taten werden konsequent verfolgt und streng bestraft.“
Gesetzentwurf der JustizministerinHubig will Einsatz von K.-o.-Tropfen härter bestrafen
Von Robert Roßmann, Berlin
