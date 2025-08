Joachim Walter war jahrzehntelang verantwortlich im Justizvollzug. Nach seiner Pensionierung stellt er brisante Fragen. Pflichtlektüre nicht nur für Juristen.

Rezension von Ulfrid Kleinert

Er hat sich in seinen 37 Jahren als Anstaltsleiter hinter Gefängnismauern oft gefragt: Was machen wir hier eigentlich? Und in vielen Situationen Neues versucht und angestoßen. Nun gibt Joachim Walter diese Frage an uns weiter – zusammen mit seinem Lieblingslied aus dem 17. Jahrhundert, in dem ein langer Krieg tobte: „Wer jetzig Zeiten leben will, muss haben ein tapferes Herze.“