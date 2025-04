Rezension von Wolfgang Janisch

Als Jutta Limbach am 4. März 1994 endlich das Ergebnis der für sie so wichtigen Wahl in Händen hielt, strahlte sie über die Maßen – zwar im Kreis ihrer Vertrauten, aber doch unter den Objektiven der Fernsehkameras. Selbst ihr Mann Peter Limbach soll erstaunt gewesen sein über den Gefühlsausbruch seiner sonst so kontrollierten Ehefrau: „Solch überbordende Freude habe ich bei meiner Frau nie gesehen.“ Jutta Limbach, damals 59 Jahre alt, war zur Verfassungsrichterin gewählt worden, und es war ein Moment purer Freude.