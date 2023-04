Von Peter Münch, Jerusalem

Und wieder wehen die Fahnen zu Abertausenden, wieder kommt aus den Plastiktröten dieser ohrenbetäubende Lärm, wieder ziehen die Menschen in Massen zum Protest - so wie das immer und überall ist in Israel seit Wochen schon. "Ich bin gekommen, um die Demokratie zu retten", sagt Fred Lamy, 45, der von Tel Aviv aus mit bester Laune heraufgekommen ist zur Demo vor der Knesset in Jerusalem. "Aber eigentlich", so fügt er an, "ist es schon bizarr, dass ich nun auf die Straße gehen muss. Wir Rechten haben doch gerade erst die Wahl gewonnen."

Mit den gleichen Fahnen und den gleichen Tröten, mit Megafonen und selbst bemalten Schildern haben sich am Donnerstagabend nicht wie sonst die Gegner der sogenannten Justizreform zum Protest versammelt. Nun sind es die Rechten, die Flagge zeigen und ausgezogen sind zur Unterstützung ihrer Regierung. Familien mit wirklich vielen Kindern sind dabei, Gruppen junger Männer im hippiehaften Look der Siedlerjugend. Kaum ein Mann, der nicht die Kippa trägt. Und jeder, der hier mitmarschiert, will eines deutlich zeigen: Jetzt sind wir mal dran!

Einen "Eine-Million-Menschen-Marsch" hatten die Organisatoren angekündigt, und das war ziemlich großspurig für ein Land mit nicht einmal zehn Millionen Einwohnern. Tatsächlich sind es den Schätzungen zufolge 200 000 geworden, und dass es nicht mehr wurden, liegt vor allem daran, dass die beiden ultra-orthodoxen Regierungsparteien sich dem Aufruf verweigert haben. Dennoch kann die Zahl nun mithalten mit dem Protest der gegnerischen Seite, und das allein darf als Erfolg gefeiert werden von den Veranstaltern.

Hin- und Rückfahrt im Charterbus gab es für umgerechnet 2,50 Euro

Tausend Busse sind gechartert worden, die aus dem ganzen Land und sehr massiv auch aus den Siedlungen im besetzten Westjordanland die Teilnehmer zur Demonstration bringen. Hin- und Rückfahrt gibt es für alle zum Schnäppchenpreis von nur zehn Schekel, umgerechnet 2,50 Euro. Zur Finanzierung, so wird in den israelischen Medien berichtet, haben die beiden Regierungsparteien Likud und Religiöse Zionisten großzügig ihre Schatullen geöffnet.

Mobilisiert wird nun also auf beiden Seiten, schließlich wird die Politik in Israel gerade hauptsächlich auf der Straße gemacht. Dass dabei das Team Blau-Weiß mit Davidstern gegen das Team Blau-Weiß mit Davidstern antritt, zeigt nur, wie erbittert gerungen wird in diesem Kampf um die Identität des jüdischen Staats.

Detailansicht öffnen "Gekommen, um die Demokratie zu retten": Fred Lamy demonstriert für Netanjahus Justizreform. (Foto: Peter Münch)

Fred Lamy steht noch abseits der Massen mit wehender Fahne im Jerusalemer Regierungsviertel, vor ihm die Knesset, hinter ihm das wuchtige Gebäude des Gerichtshofs. "Das Oberste Gericht ist wie ein Diktator", sagt er. Wie kämen die Richter dazu, Gesetze zurückzuweisen, die von den gewählten Volksvertretern beschlossen werden? "Die Regierung und das Parlament", so fordert er, "müssen mehr Macht bekommen."

Passend dazu strömt gerade ein Pulk vorbei, der sich in orangefarbene Häftlingskleidung gewandet hat und skandiert: "Wir sind die Gefangenen des Höchsten Gerichts". Weiter vorn trampeln ein paar Demonstranten auf einem Banner herum, auf dem die Fotos der Gerichtspräsidentin Ester Hajut und einiger weiterer Prominenter aus der Justiz zu sehen sind. Und als die ersten Redner aus dem Regierungslager die Bühne betreten, da erschallen laut die Sprechchöre: "Das Volk verlangt eine Justizreform."

Ein Kompromiss mit der Opposition ist nirgends in Sicht

Jariv Levin hört das gewiss sehr gern. Als Justizminister ist der Likud-Politiker die treibende Kraft hinter all den Plänen, die von den Gegnern als Anschlag auf die Gewaltenteilung und damit auf die israelische Demokratie verurteilt werden. Nur mit größtem Widerwillen hat er es akzeptiert, dass Premierminister Benjamin Netanjahu vor einem Monat unter enormem Druck den Pausenknopf gedrückt hatte, um mit der Opposition nach einem Kompromiss zu suchen, der bislang nirgends in Sicht ist.

"Ich brauche euch", hatte Levin fast gefleht in einem Video, mit dem er zur Teilnahme am Jerusalemer Protest aufrief. Nun kann er wohlgefällig auf die ihm zujubelnde Menge blicken und reichlich Hass säen gegen die Richter. "Wir brauchen ein Oberstes Gericht, dass Vergewaltiger bestraft statt sie zu schützen", ruft er. "Wir brauchen ein Gericht, dass unsere Soldaten beschützt und nicht die Nachbarn der Terroristen."

Ins gleiche Horn bläst auch Finanzminister Bezalel Smotrich von den Religiösen Zionisten, der verspricht: "Das Volk will eine Justizreform, und es wird sie bekommen. Wir geben nicht auf." Sein rechtsextremer Kompagnon Itamar Ben-Gvir, Minister für Nationale Sicherheit, nimmt sich die Gegner der Reform zur Brust: "Sie haben noch nicht akzeptiert, dass wir gewonnen haben", schimpft er. Ihnen gehe es allein um eine "Delegitimierung" der rechten Regierung.

"Ihr habt mein Herz sehr gewärmt"

Viel Prominenz aus dem Zentrum der Macht ist da auf der Bühne versammelt, nur einer fehlt: Regierungschef Netanjahu. Er hat auf einen Auftritt verzichtet und meldet sich hinterher per Twitter. "Ich bin tief bewegt von der enormen Unterstützung des nationalen Lagers, das heute Abend in Scharen nach Jerusalem gekommen ist", schreibt er. "Ihr habt mein Herz sehr gewärmt." Doch bei aller Wärme dürfte dieser Aufmarsch bei Netanjahu auch ein paar mulmige Gefühle ausgelöst haben.

Dieser Massenprotest nämlich ist ein Akt der politischen Paradoxie: Er soll die Regierung unterstützen - und bringt den Regierungschef in die Bredouille. Denn Netanjahu hat in jüngster Zeit immer wieder erklärt, dass die Justizreform in der geplanten Form nicht kommen werde. Und er hat dafür gute, ja fast zwingende Gründe: Der innenpolitische Streit hat die Gesellschaft tief gespalten und dem Land Schaden zugefügt auf dem Feld der Wirtschaft und der Sicherheit. Obendrein hat das Vorhaben Israels Verbündete im Ausland irritiert.

Nun aber entfalten 200 000 Demonstranten vor der Knesset neuen Druck. Das Heft des Handelns übernehmen die auf der Bühne präsenten Falken vom Schlage Smotrich und Ben-Gvir, und mit Justizminister Levin bringt sich zudem innerhalb des Likud ein potentieller Gegenspieler in Stellung. Für Netanjahu sind das Alarmsignale, bevor in der nächsten Woche die Knesset nach fünfwöchiger Frühjahrspause wieder zusammentritt. Die Justizreform würde der Premier wohl gern auf die lange Bank schieben, zumal ein anderes Problem der Lösung harrt: Bis Ende Mai muss der Haushalt verabschiedet sein, ein Scheitern würde automatisch zur Auflösung des Parlaments führen. Für Netanjahus Koalitionspartner eröffnet das reichlich Möglichkeiten zur Erpressung.

Von solchen Winkelzügen aber sind all die Regierungsanhänger wohl weit entfernt, die sich an diesem frühlingswarmen Abend in Jerusalem versammelt haben. "Wir sind gekommen, um zu zeigen, dass nicht jeder in Israel so denkt wie die Demonstranten in Tel Aviv", sagt Fred Lamy. Zum Abschluss stimmen sie vor der Knesset "Hatikva" an, Israels Nationalhymne. An diesem Samstag wird sie sicher auch wieder in Tel Aviv zu hören sein, bei den Gegnern der Justizreform.