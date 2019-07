28. Juli 2019, 18:40 Uhr Justizministerin Rechtsextreme bekämpfen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und andere hochrangige Politiker setzen sich für eine stärkere Bekämpfung des Rechtsextremismus ein. "Wir müssen den Verfolgungsdruck auf Rechtsextremisten massiv erhöhen", sagte Lambrecht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor dem Hintergrund des Mordes an dem CDU-Politiker Walter Lübcke und des Mordversuchs an einem Eritreer in Wächtersbach. Polizei und Staatsanwaltschaften müssten alles tun, um Hasskriminalität im Internet effektiv zu verfolgen. Auch andere Politiker forderten ein konsequenteres Vorgehen. Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) erklärte in Spiegel Online, Polizei und Verfassungsschutzämter müssten "endlich zeigen, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und den Terror von rechts auch als solchen wahrnehmen". Der Präventionsarbeit sollte eine bedeutend größere Rolle zukommen. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) forderte von der Justiz, konsequenter gegen sprachliche Verrohung insbesondere im Internet vorzugehen. Es gebe nicht nur schlimmste Beleidigungen, sondern auch unmissverständliche Bedrohungen von Politikern und Journalisten. "Aber Gerichte schlagen Anzeigen fast immer nieder mit der Begründung, es handele sich um eine virtuelle Bedrohung", sagte Lammert der Rheinischen Post. Klagen der Gerichte über Personalmangel ließ er nicht gelten: Dies dürfe "kein ernsthafter Einwand sein, die deutsche Rechtsordnung nicht ernst zu nehmen". Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sagte Spiegel Online, die Sicherheitsbehörden müssten rechtsextreme Netzwerke im Internet besser im Blick haben. Das Internationale Auschwitz Komitee äußerte seine "brennender Sorge" über "die neue Dimension und Dynamik rechtsextremer Gewalt in Deutschland".