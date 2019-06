28. Juni 2019, 16:59 Uhr Justizministerium Lambrecht trennt sich von Staatssekretärin

Kaum ist sie im Amt, baut Bundesjustizministerin Lambrecht die Spitze ihres Hauses auf breiter Front um.

Sie trennt sich von Staatssekretärin Wirtz, von den Chefinnen des Leitungsstabs und des Kabinettsreferats sowie vom Chef der Kommunikationsabteilung.

Der Leiter des Ministerbüros geht wegen der Entwicklung auf eigenen Wunsch.

Der Personalratsvorsitzende hatte Lambrecht noch vor zu vielen Veränderungen gewarnt.

Von Robert Roßmann , Berlin

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) ist erst seit Donnerstag im Amt, hat in ihrem Ministerium aber bereits für erhebliche Unruhe gesorgt und Mitarbeiter gegen sich aufgebracht. Grund dafür sind Personalentscheidungen. Obwohl es sein kann, dass die Amtszeit Lambrechts wegen der instabilen Lage der großen Koalition schon in wenigen Monaten wieder endet, baut die neue Ministerin bereits in ihren ersten Stunden im Amt die Spitze des Hauses auf breiter Front um.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung trennt sich Lambrecht nicht nur von Staatssekretärin Christiane Wirtz, sondern auch von der Chefin des Leitungsstabs, von der Chefin des Kabinettsreferats und vom Chef der Kommunikationsabteilung. Außerdem werde der Leiter des Ministerbüros wegen der Entwicklung auf eigenen Wunsch gehen, hieß es am Freitag.

Bei der Übergabe des Ministeriums an Lambrecht am Donnerstag hatte die bisherige Ressortchefin Katarina Barley (SPD) die Arbeit von Wirtz und den anderen führenden Mitarbeitern noch ausdrücklich gelobt. Und der Personalratsvorsitzende des Hauses, Ralf Riegel, hatte die neue Ministerin vor zu vielen Veränderungen gewarnt. "Abschied bedeutet immer den Verlust von vertrauten Kommunikationspartnern" und störe "eingespielte Abläufe", sagte Rieger. Personalentscheidungen seien "eine Operation am lebenden Organismus", sie sollten mitten in der laufenden Legislaturperiode nur "äußerst behutsam vorgenommen" werden, um die Arbeitsfähigkeit des Ministeriums nicht zu gefährden. Doch Lambrecht ignoriert mit ihren Entscheidungen diesen Wunsch des Personalrats.

Die neue Bundesjustizministerin war bisher parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium. Wirtz war, bevor sie der damalige Justizminister Heiko Maas im Juni 2016 als Staatssekretärin in sein Haus geholt hat, stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Wer ihr Nachfolger im Justizministerium wird, war am Freitag noch unklar.