Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will den Mordparagrafen verschärfen und Femizide eindeutig als Mord erfassen. Künftig sollten „geschlechtsspezifische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe“ ausdrücklich als Mordmerkmal genannt werden, heißt es in einem Gesetzentwurf, der der Bild am Sonntag vorliegt. Die Klarstellung zielt etwa auf Fälle ab, in denen ein Mann eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennt oder er nicht akzeptiert, dass sie selbst über ihr Leben bestimmen will. Unter dem Begriff Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch den Partner oder Ex-Partner. „Fast jeden Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin – oder versucht es“, sagte Hubig der Bild am Sonntag.



Schon heute können solche Taten als Mord geahndet werden, etwa wenn dem Täter niedrige Beweggründe nachgewiesen werden können. Doch das geschieht nicht in jedem Fall. Hier setzt die Reform an: Die geplante Änderung soll dem Bericht zufolge eine „rechtssichere und adäquate Berücksichtigung insbesondere von Tötungsmotiven ermöglichen, denen ein patriarchales Herrschafts- und Besitzdenken zugrunde liegt“, so der Bericht. „Wer eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennen will, der muss als Mörder bestraft werden“, sagte Hubig. Noch immer gebe es Fälle, in denen eine „Trennungstötung“ nicht als Mord gewertet werde. Gerichte stellten dann zum Beispiel darauf ab, „dass der Täter keinen Ausweg wusste, dass er todtraurig war, dass er seine Partnerin nicht an jemanden anderen verlieren wollte“. Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt Hubig dagegen ab.