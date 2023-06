Von Ronen Steinke

Iran ist weit entfernt von Deutschland. Aber auch hier in Deutschland kann man mehr tun, als nur seine Empörung zu bekunden, wenn dort junge Frauen aufgehängt werden, wenn das Teheraner Regime also Menschen exekutiert, die nichts weiter getan haben, als für ihre Rechte zu demonstrieren. "Man kann solche Mörder und Verbrecher vor Gericht bringen", sagt Wolfgang Kaleck, 62 Jahre alt und Rechtsanwalt. Und wenn er so etwas sagt, dann hört man tatsächlich am besten genau hin.