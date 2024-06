In Gerichtsverfahren soll künftig häufiger Videokonferenztechnik zum Einsatz kommen. Darauf haben sich Bundestag und Länder am Mittwochabend im Vermittlungsausschuss in Berlin geeinigt. „Verfahren können so schneller, kostengünstiger und ressourcenschonender durchgeführt werden, Terminvereinbarungen werden vereinfacht und Reisewege entfallen“, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Bundestag und Bundesrat müssen das Ergebnis noch final billigen, was in dieser Woche geschehen soll. Bereits heute können mündliche Verhandlungen per Videokonferenz an Zivilgerichten und Fachgerichten wie Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits- und Sozialgerichten stattfinden. Künftig soll das schon auf Antrag einer Prozesspartei geschehen können.