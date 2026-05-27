Ungarn bleibt nun doch Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Das Parlament in Budapest beschloss am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz und machte damit eine Entscheidung der rechtsnationalen Vorgängerregierung unter Viktor Orbán aus dem Jahr 2025 rückgängig. Der neue Ministerpräsident ⁠Peter Magyar hatte versprochen, den Austrittsprozess zu stoppen und das Land in der Institution zu halten. Magyar und seine Mitte-Rechts-Partei Tisza hatten Orbán und ‌dessen Fidesz-Partei bei der Parlamentswahl im vergangenen ‌Monat abgelöst. Orbáns Regierung hatte den Austritt im April 2025 beschlossen und das Gericht als „politisch“ bezeichnet.