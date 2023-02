Ein Putin-Poster kurz nach Kriegsbeginn in Toronto. In vielen Teilen der Welt will man, dass der Kremlchef nicht davonkommt.

Von Ronen Steinke, Berlin

Klopf, klopf, klopf, bevor die Richter in den Saal schreiten, klopft ein Gerichtsdiener drei Mal an ihre Tür. Das ist eine Tradition, die aus Großbritannien stammt, aber auch am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gepflegt wird. Die drei Richter in ihren dunkelblauen Roben kommen dann herein, sehen sich um, sehen zum ersten Mal den Angeklagten, der vor ihnen steht, in einigen Metern Abstand, auf hellem Parkett.