Es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann hatte die Partei es geschafft, ein komplettes Landesverfassungsgericht zu kapern. Dabei hatte die Partei anfangs selbst gern und oft dort geklagt, um die etablierte Politik zu traktieren. Doch als sie im Landtag auf ein Drittel geklettert war, streute die Partei Sand ins Getriebe, indem sie Richterwahlen verhinderte.