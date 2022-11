Deutschland und die Ukraine haben mehr Zusammenarbeit im Justizbereich vereinbart. Bundesjustizminister Marco Buschmann reiste dazu nach Kiew. "Wir stehen heute an der Seite der Ukraine, und wir werden es auch in Zukunft tun", sagte der FDP-Politiker bei der Ankunft am Kiewer Bahnhof. Deutschland wolle dem Land auch helfen, nötige Reformen für den gewünschten EU-Beitritt umzusetzen. Thema war auch die Verfolgung von russischen Kriegsverbrechen. Zuvor schon hatte Buschmann betont: "Nur wenn die Staatengemeinschaft Russland in die Schranken weist, haben Freiheit und Sicherheit in der Welt eine Zukunft."