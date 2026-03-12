Das Justizministerium Stefanie Hubig (SPD) will Kindern, die mutmaßlich misshandelt worden sind, nach Möglichkeit den Gang ins Gericht ersparen. Andreas Frank, 53 Jahre, ist Vorsitzender des Familiengerichtstags und verhandelt am Amtsgericht Cuxhaven seit mehr als zwanzig Jahren in Fällen mit Kindern.
Gerichtsverhandlungen„Das können wir Kindern nicht ersparen“
Wie sensibel gehen Gerichte mit Kindern um? Die sozialdemokratische Justizministerin Stefanie Hubig hat Vorschläge für Verbesserungen. Was sagt der Familienrichter Andreas Frank dazu?
