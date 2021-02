Von Andrea Bachstein, München

Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen: Einzelheiten der grauenhaftesten Akte, welche die Menschheit kennt, sind Alltag des Chefanklägers am Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) in Den Haag. Wer das künftig ist, sollte am Freitag erstmals per Wahl entschieden werden.

Bisher wurden die Chefankläger des seit 2002 existierenden ICC durch Einigung der Mitgliedsstaaten bestimmt. Zuletzt hatte neun Jahre lang die gambische Juristin Fatou Bensouda den Posten inne. Für wen die Vertreter der derzeit 123 Mitgliedsstaaten sich jetzt entscheiden würden, war bei Redaktionsschluss noch unbekannt. Vier Kandidaten waren übrig nach zehn Nominierungsrunden.

Die größten Chancen sahen Beobachter für den Briten Karim Khan und den Iren Fergal Gaynor, im Rennen waren auch Carlos Castresana aus Spanien und Francesco Lo Voi aus Italien. Khan leitete im UN-Auftrag Untersuchungen zum IS im Irak, war tätig beim Strafgerichtshof für Ex-Jugoslawien und beim Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda. Auch Gaynor war lange befasst mit dem ehemaligen Jugoslawien, etwa im Prozess gegen Radovan Karadžić, arbeitete in Ruanda und Libanon und vertrat Opfer beim ICC-Prozess gegen Kenias Staatsoberhaupt Uhuru Kenyatta. Für die jahrelangen Verfahren und das oft politisch verminte Terrain, auf dem das Weltgericht am Haager Oude Waalsdorperweg balancieren muss, wären sie gut trainiert.

Kritiker sagen, der Apparat sei zu schwerfällig und teuer

Man darf davon ausgehen, dass die langwierige Findung des Chefanklägers mit politischem Gerangel zu tun hat und teilweiser Unzufriedenheit über das Funktionieren des ICC. Kritiker sagen, der Apparat mit 900 Mitarbeitern aus rund 100 Ländern sei zu schwerfällig und zu teuer.

In 18 Jahren sprachen seine Richter neun Verurteilungen aus und vier Freisprüche, nach Zahlen eher eine bescheidene Bilanz. Der Deutsche ICC-Richter Bertram Schmitt sagte vor einiger Zeit der SZ: "Wir können nur eine winzige Stichprobe der weltweiten Menschheitsverbrechen in Den Haag anklagen." Das sagt aber nichts über die Bedeutung der Verfahren. Sie verhandeln Taten, deren Opfer in die Zehntausende gehen können. Ehemalige Staatsoberhäupter, höchste Militärs, Warlords können dank des ICC überhaupt auf die Anklagebank kommen. So wurde vergangene Woche erstmals ein Milizführer der zentralafrikanischen "Widerstandsarmee des Herrn" wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen.

Die Möglichkeiten des ICC bei den komplexen Fällen hängen an der Mitarbeit der Mitgliedsstaaten, in denen die Verbrechen geschahen oder aus denen Beschuldigte kommen. Das Weltgericht beruht auf einem völkerrechtlichen Vertrag, dem Römischen Statut von 1998. Danach ist es zuständig, wenn Mitgliedsstaaten mit ihrer nationalen Justiz diese schwersten Verbrechen nicht verfolgen können - oder wollen. Spielen die Mitglieder nicht mit, ist das Gericht machtlos.

Wie im Fall Omar al-Baschirs, mittlerweile Ex-Diktator Sudans, gegen den seit 2010 ein ICC-Haftbefehl bestand. Das Mitgliedsland Südafrika hatte beste Gelegenheit, ihn nach Den Haag auszuliefern, sorgte aber dafür, dass er entkam.

Ohnmächtig ist das Tribunal erst recht bei Ländern, die nicht ICC-Mitglied sind, selbst wenn dort Kriegsverbrechen vor den Augen der Welt geschehen, wie in Syrien. Das schadet der Glaubwürdigkeit des ICC, dessen vielleicht größtes Manko ist, dass die Großmächte USA, China und Russland ihm nicht angehören.

Häufigster Vorwurf ist, das Weltgericht verfolge nur Verbrechen in Afrika

Deshalb bekommt der ICC immer wieder vorgehalten, er zeige nur bei schwächeren Staaten Stärke und könne seinen Grundsatz nicht erfüllen, "schwerste Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganze" betreffen zu verfolgen. Häufigster Vorwurf ist, das Weltgericht verfolge nur Verbrechen in Afrika. Afrikanische Länder drohten, sich verabschieden, von Neokolonialismus war die Rede - dabei kommen außer der bisherigen Chefanklägerin der IC-Präsident Chile Eboe-Osuji mehrere Richter aus Afrika.

Die meisten der 13 derzeitigen Ermittlungsverfahren betreffen wieder Afrika, aber auf der Liste stehen auch Georgien, Myanmar und seit kurzem Afghanistan. Letzteres bedeutet, dass nun auch Anschuldigungen gegen US-Staatsbürger untersucht werden sollen, das ist zumindest ein Signal. Und im Januar teilte der ICC mit, er sehe sich als zuständig an für Israel und die Palästinenser-Gebiete.