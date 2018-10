19. Oktober 2018, 18:54 Uhr Justiz Gerechtigkeit ohne Grenzen

Experten beraten über die Zukunft des Haager Strafgerichtshofs.

Von Claudia Henzler, Nürnberg

Vor 20 Jahren haben mehr als hundert Staaten beschlossen, den Internationalen Strafgerichtshof zu gründen, um Kriegsverbrechen auf der ganzen Welt zu ahnden. Ob dieser die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt - und wie man ihn besser machen kann, war das Thema einer Konferenz, die am Freitag in Nürnberg begonnen hat. Hochrangige Experten wie der ehemalige Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs, Philippe Kirsch, die Chefanklägerin Fatou Bensouda und der ehemalige UN-Rechtsberater Hans Corell trafen sich zum Austausch an jenem Ort, an dem ...