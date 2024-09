Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Über Bundesrichter weiß der Normalbürger nicht viel, aber was sie im Monat verdienen, lässt sich mit wenigen Klicks nachschauen: nämlich 11 372,63 Euro, so steht es in der Besoldungstabelle. Nicht zu finden ist dort allerdings, was sich nebenbei erzielen lässt, wenn man am Bundesgerichtshof (BGH), am Bundesfinanzhof (BFH) oder an einem der anderen Bundesgerichte arbeitet. Die Linke im Bundestag hat deshalb eine kleine Anfrage ans Bundesjustizministerium zu den Nebeneinkünften von Bundesrichtern (ausgenommen das Bundesverfassungsgericht) von 2016 bis 2023 gestellt, und siehe da: Das wichtige Richteramt lässt sich zu Geld machen.