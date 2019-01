25. Januar 2019, 18:46 Uhr Justiz Alles andere als kurzer Prozess

Gefährliche Verzögerung: Seit 2016 läuft nun schon das Verfahren gegen ihn, daher soll nun ein mutmaßlicher Mörder aus der Haft frei kommen.

Von Wolfgang Janisch , Karlsruhe

Die rheinland-pfälzische Justiz muss möglicherweise einen mutmaßlichen Mörder aus der Untersuchungshaft entlassen - weil der Prozess vom Landgericht Frankenthal nicht zügig vorangetrieben worden ist. Das folgt aus einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das Landgericht habe zuletzt im Durchschnitt nur gut einen halben Tag pro Woche verhandelt; notwendig wäre wöchentlich mehr als ein Verhandlungstag. "Die nicht nur kurzfristige Überlastung eines Gerichts kann insofern niemals Grund für die Anordnung der Haftfortdauer sein", befanden die Verfassungsrichter. Nun muss das Oberlandesgericht Zweibrücken noch einmal entscheiden, ob es den seit 2016 inhaftierten Angeklagten auf freien Fuß setzt.

Bereits seit November 2016 läuft das Verfahren, was jetzt von Karlsruhe gerügt wurde

In den vergangenen Wochen war wiederholt kritisiert worden, die Justiz sei vielfach derart überlastet, dass sie die strengen Karlsruher Vorgaben zur Beschleunigung sogenannter "Haftsachen" nicht einhalten könne und deshalb Angeklagte entlassen müsse. Vor kurzem ordnete das OLG Brandenburg die Entlassung des ehemaligen NPD-Politikers Maik Schneider an. Er war wegen eines Brandanschlags auf ein Flüchtlingsheim zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden, aber wegen Verzögerungen im Revisionsverfahren summierte sich seine Untersuchungshaft auf fast drei Jahre. Umstritten ist aber, ob es in Brandenburg wirklich an chronischem Personalmangel lag. Im rheinland-pfälzischen Fall sprechen die Umstände eher dagegen.

Der Angeklagte aus Frankenthal soll seine drei Monate alte Tochter Senna von einem Balkon in den Tod gestürzt haben. Das war im Mai 2016, die Anklage lautet auf Mord, Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung. Bereits im November 2016 begann das auf 25 Tage terminierte Verfahren. Aber bald stand die zuständige Strafkammer gewaltig unter Druck, weil sie es mit ungewöhnlich vielen umfangreichen Verfahren zu tun hatte, darunter mehrere, die wegen der Haft des Angeklagten Vorrang hatten. Dann musste die Vorsitzende wegen Krankheit ausscheiden, der Prozess begann von vorn. Mehrmals signalisierte die Kammer Überlastung, das Gericht versuchte, Abhilfe zu schaffen. Auch im neuen Prozess gestaltete sich die Terminierung schwierig, wozu ein wenig auch der Verteidiger beigetragen hatte - binnen eines Jahres meldete er 88 Urlaubstage an. Womöglich war die Verzögerung also eine Mischung aus Organisationsmängeln und Pech - an der Ausstattung lag es eher nicht: Nach den Personalberechnungszahlen verfügte die Strafabteilung des Landgerichts über einen Deckungsgrad von 110 Prozent.