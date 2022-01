Jens Maier gehört zum rechtsextremen Flügel der AfD. Nach vier Jahren Bundestag wird er in den nächsten Wochen ins Richteramt zurückkehren. Lässt sich das noch verhindern?

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

In den nächsten Wochen wird Jens Maier in die sächsische Justiz zurückkehren. Er hat gerade vier Jahre für die AfD im Bundestag hinter sich, und er hat sich einen Ruf erworben. Der sächsische Verfassungsschutz ordnet ihn Björn Höckes "Flügel" in der AfD zu. Kurz gesagt: Maier ist Rechtsextremist.